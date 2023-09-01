Чернов рассказал, доверяет ли Абаскалю руководство «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о критике главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Многие критиковали Абаскаля, это как-то довлело над вами? Читали об этом в СМИ?

– Да нет. На самом деле особо новости не читаю. Просто, не знаю, многих всяких проблем, поражений в последнее время. Поэтому надо было покопаться, наверное, в себе прежде всего. Разобрали вроде, победили.

Не хотелось бы каких-то поспешных выводов делать. Хотелось бы продолжить эту серию побед.

– Может ли матч с Краснодаром стать определяющим для Абаскаля?

– Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже.

Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется. Просто вроде как последнее время хорошо с ними играем. Поэтому хочется, наверное, продолжить в том же духе. И тем более в плане турнирной таблицы очень важная игра.

Хочется выиграть. Тоже такой принципиальный соперник в последнее время для нас.