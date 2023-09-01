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    • Чернов рассказал, доверяет ли Абаскалю руководство «Спартака»

    Чернов рассказал, доверяет ли Абаскалю руководство «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о критике главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Многие критиковали Абаскаля, это как-то довлело над вами? Читали об этом в СМИ?

    – Да нет. На самом деле особо новости не читаю. Просто, не знаю, многих всяких проблем, поражений в последнее время. Поэтому надо было покопаться, наверное, в себе прежде всего. Разобрали вроде, победили.

    Не хотелось бы каких-то поспешных выводов делать. Хотелось бы продолжить эту серию побед.

    – Может ли матч с Краснодаром стать определяющим для Абаскаля?

    – Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже.

    Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется. Просто вроде как последнее время хорошо с ними играем. Поэтому хочется, наверное, продолжить в том же духе. И тем более в плане турнирной таблицы очень важная игра.

    Хочется выиграть. Тоже такой принципиальный соперник в последнее время для нас.

    • «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
    • Команда идет 7-й в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2023 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 сентября, 17:02

      откуда ему знать про тренера кто кому доверяет если сам в основу не попадает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 1 сентября, 16:04

      Наверное ни у одного тренера РПЛ нет столько критики как у Абаскаля. Но это еще начало сезона и все еще поправимо.

      1
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 1 сентября, 12:30

      Секта епт! Верят в физрука! Гыгыгы

      0
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