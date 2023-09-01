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    • Карраскаль прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Карраскаль прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    – Болельщики ЦСКА плохо восприняли переход Медины в «Спартак», что вы думаете об этом?

    – Что касается Медины, это мой хороший друг. Мы с ним практически два года провели вместе в ЦСКА. Я очень рад, что он нашел свою команду сейчас. Это его решение. Я с уважением отношусь.

    Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю.

    • Медина забил 1 гол в 4 матчах за «Спартак» в РПЛ.
    • Игрок куплен за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2023 11:57
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