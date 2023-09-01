Карраскаль прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
– Болельщики ЦСКА плохо восприняли переход Медины в «Спартак», что вы думаете об этом?
– Что касается Медины, это мой хороший друг. Мы с ним практически два года провели вместе в ЦСКА. Я очень рад, что он нашел свою команду сейчас. Это его решение. Я с уважением отношусь.
Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю.
- Медина забил 1 гол в 4 матчах за «Спартак» в РПЛ.
- Игрок куплен за 6 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»