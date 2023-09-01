14-летний вратарь «Родины» рассказал, почему его избили мигранты

Вратарь академии «Родины» Марк Орешков раскрыл подробности избиения мигрантами в Одинцово.

«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18.

Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой. В итоге это оказался не он – обознался. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.

Никак на это не отреагировал, так как не хотел затевать конфликт, к тому же у них было численное преимущество: их восемь, а нас двое.

Мы пошли дальше, и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь.

Примерно 5-7 секунд приходил в себя, потом очнулся и побежал до жилого комплекса «Да Винчи». Оттуда пешком весь в крови доковылял до дома. Мама в ужасе встретила, и мы сразу же поехали на это место, чтобы были хоть какие-то доказательства. Приехали на место, а мама начала снимать их на видео. После того как увидели, что их снимают, быстро сели в каршеринг и уехали.

У меня была рассечена бровь, и мы поехали в травмпункт, где мне наложили шесть швов. Потом уже написали заявление. Сейчас чувствую себя неплохо, но есть небольшая дезориентация в пространстве.

Не хочу желать зла кому-либо. Просто хочу, чтобы в мире была справедливость и чтобы этот парень получил по заслугам. И хочу выразить огромный респект академии «Родины» за предоставленную поддержу и помощь!» – сообщил Орешков.