14-летний вратарь «Родины» рассказал, почему его избили мигранты

По словам мамы , узнав о случившемся, они поехали в больницу а уже потом мама поехали туда и начала снимать . По словам ребенка они с истекающей кровью (кстати мама говорила что не весь в крови от лица до ног был) вместо больки оказывается поехали смотреть кто сделал и тд. Заголовок : МИГРАНТЫ НАПАЛИ " . На выходе один подбежал и ударил . Причем сам же говорит , что на него несься дикий чел. А он стоял. Ждал приветика? . Ну бред же полный . Самое главное забыл. Их же двое было . Друг куда-то исчез. Напал один а было их двое . Сказочки. И не стыдно на таком хайпиться .
Вратарь академии «Родины» Марк Орешков раскрыл подробности избиения мигрантами в Одинцово.
«Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18.
Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой. В итоге это оказался не он – обознался. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.
Никак на это не отреагировал, так как не хотел затевать конфликт, к тому же у них было численное преимущество: их восемь, а нас двое.
Мы пошли дальше, и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь.
Примерно 5-7 секунд приходил в себя, потом очнулся и побежал до жилого комплекса «Да Винчи». Оттуда пешком весь в крови доковылял до дома. Мама в ужасе встретила, и мы сразу же поехали на это место, чтобы были хоть какие-то доказательства. Приехали на место, а мама начала снимать их на видео. После того как увидели, что их снимают, быстро сели в каршеринг и уехали.
У меня была рассечена бровь, и мы поехали в травмпункт, где мне наложили шесть швов. Потом уже написали заявление. Сейчас чувствую себя неплохо, но есть небольшая дезориентация в пространстве.
Не хочу желать зла кому-либо. Просто хочу, чтобы в мире была справедливость и чтобы этот парень получил по заслугам. И хочу выразить огромный респект академии «Родины» за предоставленную поддержу и помощь!» – сообщил Орешков.