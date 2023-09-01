Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • 14-летний вратарь «Родины» рассказал, почему его избили мигранты

    14-летний вратарь «Родины» рассказал, почему его избили мигранты

    Вратарь академии «Родины» Марк Орешков раскрыл подробности избиения мигрантами в Одинцово.

    «Все произошло в 21:30. Шли с моим другом со станции «Баковка» и увидели группу людей лет 17-18.

    Мне показалось, что там был мой друг, и решил поздороваться: окликнул его и помахал рукой. В итоге это оказался не он – обознался. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.

    Никак на это не отреагировал, так как не хотел затевать конфликт, к тому же у них было численное преимущество: их восемь, а нас двое.

    Мы пошли дальше, и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несется нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь.

    Примерно 5-7 секунд приходил в себя, потом очнулся и побежал до жилого комплекса «Да Винчи». Оттуда пешком весь в крови доковылял до дома. Мама в ужасе встретила, и мы сразу же поехали на это место, чтобы были хоть какие-то доказательства. Приехали на место, а мама начала снимать их на видео. После того как увидели, что их снимают, быстро сели в каршеринг и уехали.

    У меня была рассечена бровь, и мы поехали в травмпункт, где мне наложили шесть швов. Потом уже написали заявление. Сейчас чувствую себя неплохо, но есть небольшая дезориентация в пространстве.

    Не хочу желать зла кому-либо. Просто хочу, чтобы в мире была справедливость и чтобы этот парень получил по заслугам. И хочу выразить огромный респект академии «Родины» за предоставленную поддержу и помощь!» – сообщил Орешков.

    Новости по теме
    Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash) 12
    Футболист «Родины» передумал менять российское гражданство: известна причина
    «Родина» подписала чемпиона России в составе ЦСКА
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA 1 сентября, 11:19

      По словам мамы , узнав о случившемся, они поехали в больницу а уже потом мама поехали туда и начала снимать . По словам ребенка они с истекающей кровью (кстати мама говорила что не весь в крови от лица до ног был) вместо больки оказывается поехали смотреть кто сделал и тд. Заголовок : МИГРАНТЫ НАПАЛИ " . На выходе один подбежал и ударил . Причем сам же говорит , что на него несься дикий чел. А он стоял. Ждал приветика? . Ну бред же полный . Самое главное забыл. Их же двое было . Друг куда-то исчез. Напал один а было их двое . Сказочки. И не стыдно на таком хайпиться .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Baggio1986 1 сентября, 09:32

      Обезьяны дикие,только и могут в большинстве нападать

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 