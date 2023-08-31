«Получается, не зря учился»: Широков подтвердил, что возглавит «Леон Сатурн»

Исполняющий обязанности главного тренера «Леон Сатурна» Роман Широков прокомментировал свое назначение.

Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.

Вместо него команду возглавил Широков.

Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.

«Соответствующая тренерская лицензия у меня есть. Получается, не зря учился.

Конечно, случившееся – полная неожиданность. Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаeтся неизменной.

Движемся только вперeд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку – мы хотим вернуть «Сатурну» утраченные позиции», – сказал Широков.