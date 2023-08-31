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    • «Получается, не зря учился»: Широков подтвердил, что возглавит «Леон Сатурн»

    «Получается, не зря учился»: Широков подтвердил, что возглавит «Леон Сатурн»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Леон Сатурна» Роман Широков прокомментировал свое назначение.

    • Клуб прекратил сотрудничество с Олегом Кононовым.
    • Вместо него команду возглавил Широков.
    • Для экс-капитана сборной России это первый опыт в качестве тренера.

    «Соответствующая тренерская лицензия у меня есть. Получается, не зря учился.

    Конечно, случившееся – полная неожиданность. Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаeтся неизменной.

    Движемся только вперeд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку – мы хотим вернуть «Сатурну» утраченные позиции», – сказал Широков.

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    Источник: сайт «Леон Сатурна»

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