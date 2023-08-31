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    • Холанд прокомментировал получение награды игроку сезона от УЕФА

    Холанд прокомментировал получение награды игроку сезона от УЕФА

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями в связи с получением новой индивидуальной награды.

    • Норвежца признали лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
    • В голосовании он опередил Кевина Де Брюйне («Ман Сити») и Лионеля Месси (экс-«ПСЖ»).
    • В прошлом сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с командой.

    «Хорошие ощущения. Я выиграл требл в 22 года. Я мечтал об этом в детстве. Добиться подобного вместе с моими партнерами – это нечто особенное.

    Я действительно счастлив. И это мотивирует меня работать дальше и завоевывать новые трофеи», – сказал Холанд.

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    Источник: Manchester Evening News

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