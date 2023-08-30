Назван лучший игрок АПЛ в сезоне-2022/23

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Норвежский форвард опередил одноклубника Кевина Де Брюйне, игроков «Арсенала» Мартина Эдегора и Букайо Сака, Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).
- В прошедшем сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах.
- Он выиграл с «Сити» требл – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
- Форвард подорожал со 170 до 180 миллионов евро.
Источник: твиттер PFA