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    Назван лучший игрок АПЛ в сезоне-2022/23

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

    Норвежский форвард опередил одноклубника Кевина Де Брюйне, игроков «Арсенала» Мартина Эдегора и Букайо Сака, Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).

    • В прошедшем сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах.
    • Он выиграл с «Сити» требл – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
    • Форвард подорожал со 170 до 180 миллионов евро.

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    Источник: твиттер PFA

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