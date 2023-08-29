Соболев прокомментировал разгром «Динамо» со счетом 4:1

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на победу команды над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.

«Красное-белые, всех с победой! Несмотря на счeт, игра была довольно тяжeлая, но рад, что мы победили.

Горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой. Удалось забить и удалось победить.

Что ещe хочу сказать? Как всегда по традиции, Москва – красно-белая, вперeд, «Спартак!» – сказал Соболев в видео в телеграме.