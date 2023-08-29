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    Соболев прокомментировал разгром «Динамо» со счетом 4:1

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на победу команды над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.

    «Красное-белые, всех с победой! Несмотря на счeт, игра была довольно тяжeлая, но рад, что мы победили.

    Горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой. Удалось забить и удалось победить.

    Что ещe хочу сказать? Как всегда по традиции, Москва – красно-белая, вперeд, «Спартак!» – сказал Соболев в видео в телеграме.

    • Соболев сделал дубль.
    • «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
    • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    29.08.2023 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21590

      Cleaner 23 минуты назад

      Соболев: -Блабла-бла спартак чемпион, блабла спартак круче всех, блабла спартак всех порвет, блаблабла спартак непобедим, бла-бла-бла...................(((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +35129

      VVM1964 > Cleaner 8 минут назад

      Смени пластинку - ты уже это сегодня писал !

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