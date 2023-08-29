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    • Зарема отреагировала на разгромную победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Зарема отреагировала на разгромную победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу москвичей над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.

    «Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер.

    Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», – заявила Зарема.

    • «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
    • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    29.08.2023 23:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21590

      Cleaner 19 минут назад

      Зарема: - Блаблаблаблаблабла Спартак теперь чемпион блаблаблаблабла...

      РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +6138

      fakeid 1 час назад

      заремба, а ты не хочешь прокомментировать игру спартаг-зенит и последний гол в матче? там как раз твой зиньковский был обыгран суторминым, как даун. пздц, я угорал с этого момента! уровень даже не фнл, а что пониже. хряки, вы сами посмотрите обзор, и именно последний гол, с чего он пришёл - спорить вряд ли станете.

      0
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      Рейтинг: +2522

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Соболев, как капитан, вёл команду вперёд личным примером, отличный матч провел!

      2
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      Рейтинг: +384

      erybov1965 > ScarlettOgusania 1 час назад

      Вот теперь мы увидели,какой должен быть капитан.

      1
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      Рейтинг: +21590

      Cleaner > erybov1965 18 минут назад

      Капитан ДЕЛЬФИН! Ржу ни могу...)))

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