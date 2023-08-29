Зарема отреагировала на разгромную победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Зарема: - Блаблаблаблаблабла Спартак теперь чемпион блаблаблаблабла...
РЖУ ни могу!!!...)))
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу москвичей над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.
«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер.
Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», – заявила Зарема.
- «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
- Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.