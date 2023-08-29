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    • «Ни в коем случае не унижу себя до такой степени»: Мостовой – о стажировке у Абаскаля

    «Ни в коем случае не унижу себя до такой степени»: Мостовой – о стажировке у Абаскаля

    Александр Мостовой исключил возможность прохождения стажировки у Гильермо Абаскаля, который сейчас тренирует «Спартак».

    – У вас во время обучения будет период, когда вам надо будет пройти стажировку у кого-то из действующих тренеров. Не думали, к кому поедете?

    – Нам говорили про этот момент. Но нет, еще не думал. Выберу стажировку там, где будет поближе. Сейчас с логистикой тяжело, поэтому не хочется ехать куда-то далеко.

    – Может быть, к Гильермо Абаскалю в «Спартак»?

    – Ни в коем случае. Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в «Спартак», где человек мяча на профессиональном уровне не видел?

    Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать.

    – Тогда выбор в Москве небольшой.

    – Ничего страшного. Футбол везде одинаков, это простой вид спорта. Поле одного размера, мяч круглый, ворота такие же, как раньше. Но в простой футбол играть тяжелее всего. Меня здесь ничем не удивишь.

    – Многие тренеры говорили, что стажировка ничего не дает, потому что нюансы никто не раскрывает.

    – Конечно. Это просто программа обучения. Простой пример: я учился в школе 10 лет, но после выпуска мне пригодился какой-нибудь предмет в жизни?

    Математика если только: журналисты постоянно спрашивали, сколько я зарабатывал (смеется).

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    Источник: «РБ Спорт»

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