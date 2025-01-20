Мостовой – о трансфере Луиса Энрике: «Бешеные деньги и однозначная переплата»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ожидаемом переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».
«Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят. Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата 35 миллионов евро – это бешеные деньги и однозначная переплата.
Такие деньги за футболиста – это уровень трансферов топ-5 лиг Европы. Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на «Зенит». Не будем забывать, что «Зенит» может купить 10 игроков, а потом пятерых продать. Ещe вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», – сказал Мостовой.
- По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.