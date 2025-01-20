Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой – о трансфере Луиса Энрике: «Бешеные деньги и однозначная переплата»

    Мостовой – о трансфере Луиса Энрике: «Бешеные деньги и однозначная переплата»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ожидаемом переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    «Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят. Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата 35 миллионов евро – это бешеные деньги и однозначная переплата.

    Такие деньги за футболиста – это уровень трансферов топ-5 лиг Европы. Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на «Зенит». Не будем забывать, что «Зенит» может купить 10 игроков, а потом пятерых продать. Ещe вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», – сказал Мостовой.

    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал уход Вендела из «Зенита» 13
    Мостовой: «Спартак» останется самым большим клубом в карьере Абаскаля»
    Мостовой – об увольнении Тедеско: «После Евро он должен был сам уйти»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2025 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 