Мостовой – о трансфере Луиса Энрике: «Бешеные деньги и однозначная переплата»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ожидаемом переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят. Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата 35 миллионов евро – это бешеные деньги и однозначная переплата.

Такие деньги за футболиста – это уровень трансферов топ-5 лиг Европы. Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на «Зенит». Не будем забывать, что «Зенит» может купить 10 игроков, а потом пятерых продать. Ещe вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», – сказал Мостовой.