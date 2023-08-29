Генич ответил, станет ли «Зенит» чемпионом без замены для Малкома

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о перспективах «Зенита» после продажи Малкома.

«Зенит» продолжает активные поиски суперзвезды на замену Малкому, но это очень сложно. За Нереса придется заплатить огромные деньги, переговоры невероятно сложные.

Сейчас такая ситуация на рынке, что условный Роберто Фирмино или любой другой игрок из топ‑лиги скорее поедет в Саудовскую Аравию. Выиграть конкуренцию у арабов почти нереально.

Ситуация такая, что деньги у «Зенита» есть, но потратить их максимально сложно. На самом деле клуб из Петербурга вполне может справиться с задачами и без суперзвезды.

Если не найдут подходящий вариант, то подпишут Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов» и закроют вопрос до следующего трансферного окна», – сказал Генич.

Малком ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Петербуржцы потеряли очки в 2 из 3 стартовых туров РПЛ.

Затем команда Сергея Семака одержала 3 победы подряд, в том числе над «Спартаком» в гостях.

Сейчас «Зенит» занимает 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

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