Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

Экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о спаде «Спартака».

– «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.

– А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.

– У красно-белых кризис или временный спад?

– Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.

– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?

– Результат где?! Надо на своих ставку делать.