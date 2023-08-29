Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

Экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о спаде «Спартака».
– «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.
– А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.
– У красно-белых кризис или временный спад?
– Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.
– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?
– Результат где?! Надо на своих ставку делать.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).
Источник: «СпортКП»