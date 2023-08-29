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    • Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

    Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

    Экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о спаде «Спартака».

    – «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.

    – А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.

    – У красно-белых кризис или временный спад?

    – Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.

    – А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?

    – Результат где?! Надо на своих ставку делать.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: «СпортКП»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11516

      ivany4 29 минут назад

      А чего это вдруг так озаботились состоянием Спартака всякие овчинниковы, газзаевы, орловы, комментаторы и др? Каким боком они к Великому Спартаку относятся?? Не иначе по медиа заказ на Спартак прошел. Такое впечатление, что им наливают перед интервью.)) Ладно здесь уже все знают неадекватов с болот и внимание на них не обращают, но эти шавки что всполошились??
      Да, я уже как то писал здесь горячим головам и реформаторам из стана КБ, чем больше будете бросаться из крайности в крайность, тем больше вас будут этим попрекать. Оценка команды и тренера должна быть объективной после каждой игры и на весь сезон.

      1
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      Рейтинг: +11516

      ivany4 > ivany4 19 минут назад

      ЗЫ. Чем такую хрень печатать, лучше бы напечатали вчерашнюю новость:
      Пять иностранных футболистов «Спартака» получили вызовы в свои сборные. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
      Речь идёт о Тео Бонгонде (ДР Конго), Кристофере Мартинсе (Люксембург), Хесусе Медине (Парагвай), Шамаре Николсоне (Ямайка) и Срджане Бабиче, который попал в расширенный список национальной команды Сербии.

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      Рейтинг: +1472

      rac531 > ivany4 15 минут назад

      Все эти никчемушники таким образом на пивко зарабатывают.
      Например, кто был ОРЛОВ в СССР?
      ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЙ диктор, который по сравнению с Озеровым, Спарре, Маслаченко, Перетуриным и т.д. был НИЧТОЖЕСТВО)

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      Рейтинг: +991

      O-kolesov 33 минуты назад

      Да, жестоко. Но лучше отправить на Южный полюс, там теплее потому, что Южный.

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      Рейтинг: +1472

      rac531 36 минут назад

      ОВЧИННИКОВ
      «Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.»

      Это ксенофобия или экстремизм?
      Хорошенькие лозунги пропагандируют СМИ)
      А ведь это статьи 280 и 282 УК РФ

      1
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      Рейтинг: +13176

      Вомбат > rac531 24 минуты назад

      Овчинников эти человекоубийственные намерения приписал красно-белым, а не от себя предложил. Теперь пусть редиски оправдываются, что они вовсе не хотят в никого в мешок, это он придумал. На самом деле они и придумал. Они на легионеров волну не гнали, все валили на беднягу Абаскаля.

      0
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      Рейтинг: +1472

      rac531 > Вомбат 21 минуту назад

      Из чего таой вывод?

      А нациста и ксенофоба ФЕДОТОВА тоже неправильно поняли?
      ФЕДОТОВ АБАСКАЛЮ
      «Что ты там рассказываешь, б***? Что ты там машешь своими руками, б***? Езжай домой, (упоминание о матери Абаскаля), клоун».

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      Alemann 40 минут назад

      Почему только легионеров? Весь свинарник.

      1
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      Рейтинг: +1472

      rac531 > Alemann 28 минут назад

      То есть Овчинников, которого активно пропагандирут СМИ , призывает убить Вендела, Мойзеса, Гарре, Ласкальта и т.д.?
      А ведь это статьи 280 и 282 УК РФ

      0
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      Рейтинг: +3684

      FRZZ 43 минуты назад

      Маньяк какой-то этот Овчинников.

      2
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      Рейтинг: +3075

      АЛЕКС 58 46 минут назад

      Вы задолбали! Не х.ен наше Чёрное море всякой гадостью засорять. На родину высылайте,там им место,особенно промеску ждут

      2
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      Рейтинг: +2510

      ScarlettOgusania 52 минуты назад

      Овчине рот зашить, в мешок и в Чёрное море, чтобы не рыпался на Спартак!)

      4
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      Рейтинг: +1472

      rac531 > ScarlettOgusania 24 минуты назад

      Так этот ...удак призывает ВСЕХ легионеров уничожить)
      То есть Вендела, Мойзеса (ЦСКА), Гарре и т.д.

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