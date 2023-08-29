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  • Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

Овчинников предложил засунуть легионеров «Спартака» в мешок и бросить в Черное море

29 августа 2023, 08:59
24

Экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников высказался о спаде «Спартака».

– «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.

– А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.

– У красно-белых кризис или временный спад?

– Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.

– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?

– Результат где?! Надо на своих ставку делать.

  • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
  • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
  • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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Источник: «СпортКП»
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий
Комментарии (24)
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ScarlettOgusania
1693289843
Овчине рот зашить, в мешок и в Чёрное море, чтобы не рыпался на Спартак!)
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АЛЕКС 58
1693290229
Вы задолбали! Не х.ен наше Чёрное море всякой гадостью засорять. На родину высылайте,там им место,особенно промеску ждут
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Alemann
1693290569
Почему только легионеров? Весь свинарник.
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ivany4
1693291207
А чего это вдруг так озаботились состоянием Спартака всякие овчинниковы, газзаевы, орловы, комментаторы и др? Каким боком они к Великому Спартаку относятся?? Не иначе по медиа заказ на Спартак прошел. Такое впечатление, что им наливают перед интервью.)) Ладно здесь уже все знают неадекватов с болот и внимание на них не обращают, но эти шавки что всполошились?? Да, я уже как то писал здесь горячим головам и реформаторам из стана КБ, чем больше будете бросаться из крайности в крайность, тем больше вас будут этим попрекать. Оценка команды и тренера должна быть объективной после каждой игры и на весь сезон.
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alefreddy
1693294078
только разве что вместе с ним а лучше без них
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SLADE2019
1693295834
Ну и зачем его из не бытия вытащили? Каким футбольным тонкостям сей специалист здесь кого то научит? Все это мы в досужих разговорах по сто раз на день говорим.
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NewLife
1693297956
Еще один доморощенный сторонник идеологии "Чучхэ". Прежде чем это продвигать, посмотри на успехи Северной Кореи. Из-за таких дебилов наш футбол может окончательно деградировать.
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VVM1964
1693300923
"Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море." - наглядный пример, чем "патриотизм" отличается от идиотизма - здесь явно просматривается второе !(((
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шахта Заполярная
1693301535
Наказать глав врача что бы не забывал двери закрывать в палате. Вот и результат, один убежал
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Дядя Серёжа
1693302199
Завести дело на него по статье: попытка утопления в большом количестве
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