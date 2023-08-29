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    Литвинов рассказал, как повлиял на «Зенит» уход Малкома

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об игре «Зенита» после ухода Малкома в «Аль-Хиляль».

    «Безусловно – уход Малкома сразу же ослабил атакующие действия «Зенита». Человек был суперкласса для нашего чемпионата – поиграл в таких клубах.

    Сейчас его нет, и «Зенит» перестроил свою игру. Учитывая, что они вышли против нас в два нападающих. Реализовали свою моменты, сыграли сзади надежно. Это только для нас повод пересмотреть игру и сделать выводы», – сказал Литвинов.

    • «Аль-Хиляль» купил бразильца за 60 миллионов евро.
    • При Малкоме «Зенит» по итогам сезона РПЛ не опускался ниже 1-го места.
    • Сейчас клуб идет вторым.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      tuhcesee 16 минут назад


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      Рейтинг: +991

      O-kolesov 41 минуту назад

      А чего это только у Литвинова спросили? Он что, какой то сверхавторитет? И как он может рассказывать, что творится в Зените?

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      Рейтинг: +1453

      SLADE2019 1 час назад

      Это повод пересмотреть концепцию игры команды, в которой таким, как ты не должно быть места. А то, что вы постоянно что то пересматриваете между собой, делаете какие то выводы, просто уже смех вызывает у наших недругов. Пора бы подумать о болельщиках, у вас то денежная компенсация за позорные игры есть, а у болельщиков только нервы слабеют.

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