Литвинов рассказал, как повлиял на «Зенит» уход Малкома

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об игре «Зенита» после ухода Малкома в «Аль-Хиляль».
«Безусловно – уход Малкома сразу же ослабил атакующие действия «Зенита». Человек был суперкласса для нашего чемпионата – поиграл в таких клубах.
Сейчас его нет, и «Зенит» перестроил свою игру. Учитывая, что они вышли против нас в два нападающих. Реализовали свою моменты, сыграли сзади надежно. Это только для нас повод пересмотреть игру и сделать выводы», – сказал Литвинов.
- «Аль-Хиляль» купил бразильца за 60 миллионов евро.
- При Малкоме «Зенит» по итогам сезона РПЛ не опускался ниже 1-го места.
- Сейчас клуб идет вторым.
Источник: «Спорт-Экспресс»