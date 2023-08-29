Литвинов рассказал, как повлиял на «Зенит» уход Малкома

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об игре «Зенита» после ухода Малкома в «Аль-Хиляль».

«Безусловно – уход Малкома сразу же ослабил атакующие действия «Зенита». Человек был суперкласса для нашего чемпионата – поиграл в таких клубах.

Сейчас его нет, и «Зенит» перестроил свою игру. Учитывая, что они вышли против нас в два нападающих. Реализовали свою моменты, сыграли сзади надежно. Это только для нас повод пересмотреть игру и сделать выводы», – сказал Литвинов.