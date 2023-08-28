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  • Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

28 августа 2023, 17:52
10

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно – 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных.

Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль – ноунейм.

Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
  • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
  • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Степашкин Вова
1693234402
жаба сашка давит))
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NewLife
1693234863
Опять заезженную пластинку поставил. Слабо спросить у Дюкова, как он попал во главу футбольного союза, никогда не играя в футбол.
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k611
1693235005
Надоел со своей завистью...
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Вомбат
1693235932
Что Мостовой! Даже Газзаев прошелся по Абаскалю - дескать тот ничто по сравнению с Юраном и прочими. А уж сектанты все уверены, что Абаскаль ничтожество, и никто хуже его на посту ГТ быть не может. Как он год назад Спартак с 10 места поднял на 3 все они дружно забыли. Да, последние три тура он вел себя неадекватно, тасуя состав в расчете на случайное попадание. Но поначалу он системно пытался наиграть новые звенья. Он увидел слабости при откате команды из атаки в оборону и пытался их устранить. Не получилось, и он поплыл, стал искать отмазки и вообще городить чепуху в интервью. Но может быть он все же справится с ситуацией? Ведь от Ваноли ему досталась полностью разобранная команда, и он ее собрал. Не факт, что кто-то другой ее сейчас перес
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партизан84
1693235975
уже столько наболтал, что даже интересно посмотреть на его успехи у руля к примеру Химок по окончанию обучения.если не ошибаюсь, то в медиалиге его опыт футболиста мало помог команде
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