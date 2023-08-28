Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

Вот разные ...удаки типа Мостова, Газзаева и прочие чудики используют слова, значения которых в силу отсутствия интеллекта не знают, и не понимают)
И получается абракадабра, достойная этих людишек)
К сведению этих обормотов, ноунейм – человек которого никто не знает и мнение которого мало кого интересует.
То есть Абаскаля никто не знает, никому он не интересен и мнение которого никому не интересно)
В том числе и Мостовому, и Газзаеву и другим ид...отам)
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно – 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных.
Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль – ноунейм.
Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал Мостовой.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).