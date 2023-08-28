Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно – 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных.

Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль – ноунейм.

Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал Мостовой.