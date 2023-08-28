Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

    Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «Случайно попал в «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно – 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных.

    Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль – ноунейм.

    Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

    Новости по теме
    Газзаев: «Спартак» с Юраном будет бороться за золото, а «Пари НН» с Абаскалем – за выживание» 3
    Мостовой: «Абаскаль со всех сторон в плюсе, на что ему жаловаться?» 3
    Абаскаль недоволен судейством в матче с «Ахматом» 24
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1459

      rac531 31 секунду назад

      Вот разные ...удаки типа Мостова, Газзаева и прочие чудики используют слова, значения которых в силу отсутствия интеллекта не знают, и не понимают)
      И получается абракадабра, достойная этих людишек)
      К сведению этих обормотов, ноунейм – человек которого никто не знает и мнение которого мало кого интересует.
      То есть Абаскаля никто не знает, никому он не интересен и мнение которого никому не интересно)
      В том числе и Мостовому, и Газзаеву и другим ид...отам)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Что рыжий неликвид было известно сразу. Впарили хрякам физрука за дорого. У свиней не плохо кто то сидит на откатах, покупая всякий хлам. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1082

      партизан84 1 час назад

      уже столько наболтал, что даже интересно посмотреть на его успехи у руля к примеру Химок по окончанию обучения.если не ошибаюсь, то в медиалиге его опыт футболиста мало помог команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13169

      Вомбат 1 час назад

      Что Мостовой! Даже Газзаев прошелся по Абаскалю - дескать тот ничто по сравнению с Юраном и прочими. А уж сектанты все уверены, что Абаскаль ничтожество, и никто хуже его на посту ГТ быть не может. Как он год назад Спартак с 10 места поднял на 3 все они дружно забыли. Да, последние три тура он вел себя неадекватно, тасуя состав в расчете на случайное попадание. Но поначалу он системно пытался наиграть новые звенья. Он увидел слабости при откате команды из атаки в оборону и пытался их устранить. Не получилось, и он поплыл, стал искать отмазки и вообще городить чепуху в интервью. Но может быть он все же справится с ситуацией? Ведь от Ваноли ему досталась полностью разобранная команда, и он ее собрал. Не факт, что кто-то другой ее сейчас перес

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13169

      Вомбат > Вомбат 1 час назад

      оберет Спартак быстрее, чем Абаскаль. Прежде чем увольнять такого тренера, надо найти ему достойную замену. А ее не видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      k611 1 час назад

      Надоел со своей завистью...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19476

      NewLife 1 час назад

      Опять заезженную пластинку поставил. Слабо спросить у Дюкова, как он попал во главу футбольного союза, никогда не играя в футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8734

      Степашкин Вова 1 час назад

      жаба сашка давит))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22012

      derrik2000 > Степашкин Вова 1 час назад

      Ну, сам-то Мостовой, как ИГРОК, НЕ случайно попал в Спартак.
      А, напротив: ОИР ЛИЧНО ПРИЕХАЛ в Ростов разговаривать с родителями Сани, убеждая их в необходимости талантливому парню переехать к нему в Москву.
      Поэтому не пиши всякую хрень, а сначала изучи вопрос.
      Двум придуркам-фантикам, что тебе "плюсанули", тот же совет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 