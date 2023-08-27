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    • Личка раскрыл разницу между латиноамериканскими и восточноевропейскими игроками

    Личка раскрыл разницу между латиноамериканскими и восточноевропейскими игроками

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка доволен, что у него в команде есть латиноамериканцы.

    – Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?

    – У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают настоящий футбол и выдают все самое лучшее. Мне нравится работать с игроками, которые уверенны в себе. В Восточной Европе игроки грустные и они не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участие в матче, то сидит и не возникает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему это так происходит. Мне нравятся эти игроки, работать с ними, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки.

    Мне нравится, что в команду вернулся Фабиан Бальбуэна, остался опытный Диего Лаксальт. Есть молодые Николас Маричаль и Роберт Фернандес. Сейчас к нам пришли Луис Чавес и Хорхе Карраскаль. Надо работать, без нее никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.

    • Личка в «Динамо» с июня.
    • Команда не проигрывает в 5 матчах подряд.
    • Впереди у «Динамо» кубковый матч со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17855

      Garrincha58 1 час назад

      это твое сугубо Личкное мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3679

      FRZZ 1 час назад

      С российской дисциплиной? Личка ничего не путает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17855

      Garrincha58 > FRZZ 1 час назад

      это ему так хотелось бы

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