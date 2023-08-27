Личка раскрыл разницу между латиноамериканскими и восточноевропейскими игроками

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка доволен, что у него в команде есть латиноамериканцы.

– Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?

– У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают настоящий футбол и выдают все самое лучшее. Мне нравится работать с игроками, которые уверенны в себе. В Восточной Европе игроки грустные и они не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участие в матче, то сидит и не возникает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему это так происходит. Мне нравятся эти игроки, работать с ними, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки.

Мне нравится, что в команду вернулся Фабиан Бальбуэна, остался опытный Диего Лаксальт. Есть молодые Николас Маричаль и Роберт Фернандес. Сейчас к нам пришли Луис Чавес и Хорхе Карраскаль. Надо работать, без нее никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.