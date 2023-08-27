Карраскаль ответил на вопрос о конфликте с Федотовым

Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свои отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
«Конфликт с Федотовым? Благодарен ему, я достаточно играл при нем. Только благодарность, никаких проблем нет.
У меня приятные воспоминания о времени в ЦСКА. Благодарен и игрокам, и персоналу. Сейчас я сосредоточен на игре в «Динамо». Меня очень заинтересовал этот проект и стиль игры, который ставит Марцел Личка.
Счастлив быть в «Динамо». Рад сидеть рядом с Личкой и генеральным директором, меня переполняют эмоции. С нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы – «Динамо».
Мне всегда нравилась манера игры «Динамо», всегда матчи были напряженными», – сказал колумбиец.
- Карраскаль провел в ЦСКА полтора года.
- В этом сезоне Хорхе на поле не выходил.
- С учетом бонусов сумма трансфера в «Динамо» составила 7 миллионов евро.
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