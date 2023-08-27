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    Карраскаль ответил на вопрос о конфликте с Федотовым

    Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свои отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

    «Конфликт с Федотовым? Благодарен ему, я достаточно играл при нем. Только благодарность, никаких проблем нет.

    У меня приятные воспоминания о времени в ЦСКА. Благодарен и игрокам, и персоналу. Сейчас я сосредоточен на игре в «Динамо». Меня очень заинтересовал этот проект и стиль игры, который ставит Марцел Личка.

    Счастлив быть в «Динамо». Рад сидеть рядом с Личкой и генеральным директором, меня переполняют эмоции. С нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы – «Динамо».

    Мне всегда нравилась манера игры «Динамо», всегда матчи были напряженными», – сказал колумбиец.

    • Карраскаль провел в ЦСКА полтора года.
    • В этом сезоне Хорхе на поле не выходил.
    • С учетом бонусов сумма трансфера в «Динамо» составила 7 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19621

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, всё....... обсосал и облизал ментов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2785

      Болотоход > ilichkadr 2 часа назад

      Так же и помойку блекло голубую бразилы облизывают только бегут от туда потом как малком))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19621

      ilichkadr > Болотоход 8 минут назад

      За такие бабки ты бы убежал в Антарктиду кормить пингвинов.

      0
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