Директор «Спартака» – о трансферах: «Ван Дейк не приехал»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ходе трансферной кампании. Окно закроется 14 сентября.

– По поводу новых приобретений, завершена ли ваша трансферная компания?

– Пресса всегда пристально следит за трансферами «Спартака». Если верить СМИ, то «Спартак» уже отказался от приобретения, как минимум ста футболистов. Вирджил ван Дейк не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов на сегодняшний день.

На данный момент можно сказать, что задачи на трансферном рынке выполнены, но формально окно еще не закрыто, поэтому, кто знает?! Я не могу ничего обещать, но, как я уже говорил ранее, для нас любая сделка «на вход» должна сразу усиливать «Спартак».

«Спартак» этим летом сделал четыре покупки: