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    Директор «Спартака» – о трансферах: «Ван Дейк не приехал»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ходе трансферной кампании. Окно закроется 14 сентября.

    – По поводу новых приобретений, завершена ли ваша трансферная компания?

    – Пресса всегда пристально следит за трансферами «Спартака». Если верить СМИ, то «Спартак» уже отказался от приобретения, как минимум ста футболистов. Вирджил ван Дейк не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов на сегодняшний день.

    На данный момент можно сказать, что задачи на трансферном рынке выполнены, но формально окно еще не закрыто, поэтому, кто знает?! Я не могу ничего обещать, но, как я уже говорил ранее, для нас любая сделка «на вход» должна сразу усиливать «Спартак».

    «Спартак» этим летом сделал четыре покупки:

    • нападающий Тео Бонгонда (куплен за 7 миллионов евро у «Кадиса»);
    • нападающий Хесус Медина (куплен за 6 миллионов у ЦСКА);
    • латераль Олег Рябчук (куплен за 6 миллионов у «Олимпиакоса»);
    • защитник Срджан Бабич (куплен за 5 миллионов у «Альмерии»).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2620

      Челнинец 18 минут назад

      Если Бальде им не нужен то надо ещё одного форварда брать, чтобы у Соболев был конкурент

      0
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      Рейтинг: +6109

      fakeid 20 минут назад

      наверное спартак (да и зенит) тупо ждут 31 августа, когда окна в европе закроются, и останется только россия и португалия, которые смогут покупать и в сентябре. и евроклубы уже будут сговорчивее с нами.

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      Рейтинг: +3043

      alefreddy 31 минуту назад

      так то оно так но результат напрягает

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