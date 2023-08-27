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    • Абаскаль упрекнул журналистов после вопроса о трех матчах без побед подряд

    Абаскаль упрекнул журналистов после вопроса о трех матчах без побед подряд

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на вопрос о трех встречах без побед подряд.

    • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
    • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
    • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Динамо».

    «Я первый, кто допускает ошибки. Представьте, если бы ответственными были игроки, а не я? Когда нет результата – ответственна вся команда, когда он есть – это тоже общая заслуга. Во втором тайме мы многое исправили, да, ещe есть над чем работать.

    Вы задали вопрос после трeх матчей без побед, но никто не задавал вопросов, когда мы 15 игр не проигрывали дома. От «Зенита» до «Зенита». Никто ничего не говорил. Это не те вопросы, которые я жду, но я их принимаю», – сказал испанец.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8612

      nik55 20 минут назад

      это не тренер который тасует игроков в каждой игре как карты в колоде---------складывается такое впечатление что это для него как развлечение

      0
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      Рейтинг: +1277

      k611 55 минут назад

      Журналисты всегда рады "сожрать" человека, такая у них идеология...

      0
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      Рейтинг: +3037

      alefreddy 1 час назад

      отмазки и не более

      0
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      Рейтинг: +3877

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Что тут скажешь? Физручинище!! Гыгыгы

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