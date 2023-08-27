Абаскаль упрекнул журналистов после вопроса о трех матчах без побед подряд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на вопрос о трех встречах без побед подряд.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Москвичи идут в РПЛ 6-ми.

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Динамо».

«Я первый, кто допускает ошибки. Представьте, если бы ответственными были игроки, а не я? Когда нет результата – ответственна вся команда, когда он есть – это тоже общая заслуга. Во втором тайме мы многое исправили, да, ещe есть над чем работать.

Вы задали вопрос после трeх матчей без побед, но никто не задавал вопросов, когда мы 15 игр не проигрывали дома. От «Зенита» до «Зенита». Никто ничего не говорил. Это не те вопросы, которые я жду, но я их принимаю», – сказал испанец.