Зарема предложила назначить Черчесова ответственным за шашлык в Тарасовке

К шашлыку эскортницы нужны.
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила, стоит ли увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Впереди кубковый матч с «Динамо».
«Убирать Абаскаля? Жду в «Спартаке» Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова – сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам.
Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй – за дух спартаковский, третий – за шашлык в Тарасовке», – сказала Салихова.