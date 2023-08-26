Зарема предложила назначить Черчесова ответственным за шашлык в Тарасовке

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила, стоит ли увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет в РПЛ 6-й.

Впереди кубковый матч с «Динамо».

«Убирать Абаскаля? Жду в «Спартаке» Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова – сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам.

Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй – за дух спартаковский, третий – за шашлык в Тарасовке», – сказала Салихова.

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