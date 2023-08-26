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    • Зарема предложила назначить Черчесова ответственным за шашлык в Тарасовке

    Зарема предложила назначить Черчесова ответственным за шашлык в Тарасовке

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила, стоит ли увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

    «Убирать Абаскаля? Жду в «Спартаке» Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова – сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам.

    Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй – за дух спартаковский, третий – за шашлык в Тарасовке», – сказала Салихова.

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    Источник: Sport24

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    26.08.2023 23:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25078

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      К шашлыку эскортницы нужны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      К шашлыку хорошо бы для начала коньячку, а вот остальное зависит от предыдущих двух составляющих и атмосферы, но это смотря на возраст - если ты юн, то тебе и шашлык будет лишним )))

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      Рейтинг: +985

      O-kolesov 47 минут назад

      Орденоносец и за шашлык? Не красиво.

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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > O-kolesov 17 секунд назад

      Да ладно - у нас и не таких "поджаривают"...

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