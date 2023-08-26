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  • Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

26 августа 2023, 21:46
27

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями после матча шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«По «Спартаку» мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?

Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!

Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – считает Радимов.

  • Абаскаль в команде год.
  • Контракт действует до 2025 года – он продлен зимой.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Радимов Владислав
Комментарии (27)
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k611
1693075686
Бред...
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derrik2000
1693075947
А, вот, соглашусь с Владиславом. САМ заявление не напишет, а если уволят по инициативе совета директоров клуба - БАБЛИЩА НАГРЕБЁТ НЕМЕРЯНО.
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Krics
1693076150
Абаскаля из Спартака,а Карпин из Ростова,ихмо.
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oyabun
1693076346
Весьма возможная версия, хотя и сильно извращенная. Все таки по поведению на бровке похоже что Абаскаль серьёзно и ответственно подходит к своей работе, хотя и многое не получается.
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portero
1693076370
Похоже Владик раскусил хитрожопого испашку... Наверное он навострил лыжи и занимается саботажем....
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DVOK68
1693076446
Глупости.Гильермо просто нервничает не по детски-отсюда и все эти шараханья с составом,отсюда все эти поражения. Но он вполне может добиться увольнения,причём скоро...впереди кубок с Динамо,потом выезд в Краснодар.
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гууд
1693077175
Походу рыжиму просто кто то советы не те даёт и лезит в его работу как обычно... был бы федук да же не сомневался... а тут походу ещё кто то есть...
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ivany4
1693077190
Еще один всезнающий экстрасенс.)) Тебе в КДК, с твоими способностями видеть всех насквозь.
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erybov1965
1693081485
Возможно это так.Только по игре всей команды,можно также сказать,что почти все они добиваются увольнения,либо они тоже хотят,чтобы Абаскаль уволился.
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Бригадный
1693103786
Прекратить истерики! Еще три тура назад рыжего величали великим, а его бригаде уже золотишко примеривали. Манию величия у рыжего сформировали, вот и резалт. Нечто подобное было у Карреры. Когда он решил с Ливером на равных сыграть. Надо рыжему время на работу дать. Если чтобы справиться с манией величия, придется хрюканам снова пердивом чиститься, то значит так тому и быть.
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