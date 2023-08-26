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    • Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

    Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями после матча шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

    «По «Спартаку» мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?

    Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!

    Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – считает Радимов.

    • Абаскаль в команде год.
    • Контракт действует до 2025 года – он продлен зимой.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11495

      ivany4 30 минут назад

      Еще один всезнающий экстрасенс.))
      Тебе в КДК, с твоими способностями видеть всех насквозь.

      2
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      Рейтинг: +401

      гууд 30 минут назад

      Походу рыжиму просто кто то советы не те даёт и лезит в его работу как обычно... был бы федук да же не сомневался... а тут походу ещё кто то есть...

      1
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      ...
      Рейтинг: +35041

      VVM1964 > гууд 28 минут назад

      У меня складывается точно такое же впечатление ... (((

      2
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      Рейтинг: +1563

      Taps 36 минут назад

      Евреи они все такие ...

      0
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      Рейтинг: +15917

      Алексей З 39 минут назад

      Наверно это российский менталитет , во всём искать финансовую подоплёку.
      Тренер плывёт , он не знает что делать , от того и состав тусует и замены не пойми какие

      1
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      Рейтинг: +35041

      VVM1964 > Алексей З 23 минуты назад

      Увы, но похоже что Абаскаль действительно поплыл, но при этом мне кажется тут даже не ситуация в команде тому виной, а внутри КЛУБА... - так, интуиция подсказывает, что молодому европейскому тренеру начинают мешать наши внутриусобные, клубные, "скрепные" проблемы (((

      1
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      Рейтинг: +1008

      Аvеngеr > Алексей З 19 минут назад

      Нормальные замены: после двух поражений-ничья

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      Рейтинг: +6097

      fakeid 42 минуты назад

      свадьба в москве, ребёнок родился, работа есть, и он тут явно прижился. с трудом верится, что ему очень хочется стать безработным, поскольку его никуда не позовут. вон, карреру после чемпионства много куда звали?

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      Рейтинг: +18637

      DVOK68 43 минуты назад

      Глупости.Гильермо просто нервничает не по детски-отсюда и все эти шараханья с составом,отсюда все эти поражения.
      Но он вполне может добиться увольнения,причём скоро...впереди кубок с Динамо,потом выезд в Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +68848

      portero 44 минуты назад

      Похоже Владик раскусил хитрожопого испашку...
      Наверное он навострил лыжи и занимается саботажем....

      2
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      Рейтинг: +34274

      oyabun 44 минуты назад

      Весьма возможная версия, хотя и сильно извращенная. Все таки по поведению на бровке похоже что Абаскаль серьёзно и ответственно подходит к своей работе, хотя и многое не получается.

      2
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      Рейтинг: +21993

      derrik2000 > oyabun 42 минуты назад

      "Все таки по поведению на бровке похоже что Абаскаль серьёзно и ответственно подходит к своей работе"

      Э-э-э-э... Он хто???
      Гишпанец! А там артистизм наложенный на южный темперамент сплошь и рядом.
      Да к тому же - рыжий.

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      Рейтинг: +18637

      DVOK68 > oyabun 40 минут назад

      Его трясёт как нервнобольного...Команде это передалось,естественно.
      Но вполне могут его скоро уволить-впереди дерби в кубке и игра в Краснодаре.

      2
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      Рейтинг: +2744

      serglider > oyabun 35 минут назад

      Надо судить не поведению на бровки, а результату матча! Лобановский большую часть матчей сидел на скамейке запасных, смешно раскачиваясь... однако это ему не мешало создавать отличные команды!

      2
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      Рейтинг: +35041

      VVM1964 > derrik2000 22 минуты назад

      Скажи, у твоей жены любовник что-ли рыжий был - при чем здесь цвет волос !!! (((

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      Рейтинг: +21993

      derrik2000 > VVM1964 20 минут назад

      Чё, башкирка, ждала, когда на хер пошлю???
      Дождалась! ПО-ШЛА НА Х-У-Й!
      Можешь спать спокойно. )))

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      Рейтинг: +35041

      VVM1964 > derrik2000 7 секунд назад

      Чем мне тут отвечать - иди жену попробуй "полюбить", ну хоть пальчиком, а то РЫЖИЙ ПРИДЕТ !!! )))

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      Рейтинг: +1175

      Krics 47 минут назад

      Абаскаля из Спартака,а Карпин из Ростова,ихмо.

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      Рейтинг: +21993

      derrik2000 51 минуту назад

      А, вот, соглашусь с Владиславом.
      САМ заявление не напишет, а если уволят по инициативе совета директоров клуба - БАБЛИЩА НАГРЕБЁТ НЕМЕРЯНО.

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