Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями после матча шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).
«По «Спартаку» мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?
Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!
Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – считает Радимов.
- Абаскаль в команде год.
- Контракт действует до 2025 года – он продлен зимой.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова