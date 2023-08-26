Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями после матча шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

«По «Спартаку» мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?

Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже!

Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», – считает Радимов.

Абаскаль в команде год.

Контракт действует до 2025 года – он продлен зимой.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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