Тошич ответил, есть ли у ЦСКА шансы на чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич верит в чемпионство команды.
«Хватит ли москвичам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела.
Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и игроки ЦСКА порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», – сказал Тошич.
- ЦСКА накануне сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре.
- Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»