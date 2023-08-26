Тошич ответил, есть ли у ЦСКА шансы на чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич верит в чемпионство команды.

«Хватит ли москвичам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела.

Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и игроки ЦСКА порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», – сказал Тошич.