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    Тошич ответил, есть ли у ЦСКА шансы на чемпионство

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич верит в чемпионство команды.

    «Хватит ли москвичам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела.

    Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и игроки ЦСКА порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», – сказал Тошич.

    • ЦСКА накануне сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2744

      serglider 53 минуты назад

      Ага... Надежда умирает последней))) Одна проблема не позволяет коням стать чемпионами - нет стабильной игры, вследствии отсутствия квалифицированных кадров уровня Вагнера Лава.

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