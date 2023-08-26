Чанов ответил, кого не хватило ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал матч шестого тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (1:1).

«Игра ЦСКА пока без позитива. Москвичи могли забить в моменте после перерыва, но е получилось. ЦСКА не хватает Игоря Акинфеева. Дело в не в спасениях, а в том, что на поле должен быть хозяин. Пока у ЦСКА есть разрывы, поэтому мы не видим еще четкую игру. Надо отдать должное «Оренбургу». Они тоже могут сказать, что потеряли очки.

Владислава Торопа тоже нельзя обвинять, он молодой парень. Хорошо выходить, когда команда ведет в счете. Тороп растет. Наверное, Акинфеев ему подскажет, как быть мужиком на поле», – сказал Чанов.