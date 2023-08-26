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    • У Роналдиньо опять проблемы с законом: подробности нового скандала

    У Роналдиньо опять проблемы с законом: подробности нового скандала

    Роналдиньо снова оказался в поле зрения правоохранительных органов.

    43-летнего бразильца с 2020 года подозревают в причастности к махинациям с криптовалютой.

    В начале недели Роналдиньо должен был дать показания в суде по делу о мошенничестве, но не явился на заседание.

    В связи с этим в пятницу к нему домой прибыли полицейские, чтобы изъять паспорт и исключить выезд экс-футболиста из страны.

    Роналдиньо дома не оказалось. Его обязали самостоятельно прибыть в суд на ближайшее слушание. В противном случае бразильцу грозит арест.

    • Роналдиньо – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».
    • Он завершил карьеру в январе 2018 года.

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    Источник: Globo

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