У Роналдиньо опять проблемы с законом: подробности нового скандала

Роналдиньо снова оказался в поле зрения правоохранительных органов.

43-летнего бразильца с 2020 года подозревают в причастности к махинациям с криптовалютой.

В начале недели Роналдиньо должен был дать показания в суде по делу о мошенничестве, но не явился на заседание.

В связи с этим в пятницу к нему домой прибыли полицейские, чтобы изъять паспорт и исключить выезд экс-футболиста из страны.

Роналдиньо дома не оказалось. Его обязали самостоятельно прибыть в суд на ближайшее слушание. В противном случае бразильцу грозит арест.