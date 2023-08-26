У Роналдиньо опять проблемы с законом: подробности нового скандала

Роналдиньо снова оказался в поле зрения правоохранительных органов.
43-летнего бразильца с 2020 года подозревают в причастности к махинациям с криптовалютой.
В начале недели Роналдиньо должен был дать показания в суде по делу о мошенничестве, но не явился на заседание.
В связи с этим в пятницу к нему домой прибыли полицейские, чтобы изъять паспорт и исключить выезд экс-футболиста из страны.
Роналдиньо дома не оказалось. Его обязали самостоятельно прибыть в суд на ближайшее слушание. В противном случае бразильцу грозит арест.
- Роналдиньо – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».
- Он завершил карьеру в январе 2018 года.
Источник: Globo