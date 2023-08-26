Петржела рассказал, сколько денег заработал в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскрыл размер своих доходов в петербургском клубе.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года – за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше 1,3 миллиона евро.

Я не проиграл их все в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины. Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей.

Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!» – заявил Петржела.