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  • Мостовой прокомментировал отсутствие поздравления с 55-летием от «Спартака»

Мостовой прокомментировал отсутствие поздравления с 55-летием от «Спартака»

24 августа 2023, 23:47
4

Александр Мостовой высказался о том, что «Спартак» не поздравил его с 55-летним юбилеем.

– Вас поздравили официальные социальные сети «Сельты», а «Спартак» не поздравил ни вас, ни Артeма Дзюбу, зато недавно поздравлял полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Как вообще это понимать?

– Это понимать, что это реалии нашего футбола. Как я всегда говорил, есть люди, которые три гола забили за два года и ходят рассказывают, что они там.

А когда играл ещe за сборную Советского Союза, забил 200 голов, где только ни играл, признавался одним из лучших во всех команде, где играл. Не все играли на протяжении 15 лет за границей.

– Удивительно.

– Ну, а что «Спартак»? О чeм мы говорим, если я в первый раз попал на стадион «Спартака», когда мне было 50 лет.

Меня тогда Сергей Родионов позвал, говорит: «Сань, приезжай, мы хотим тебе сделать подарок футболке в стекле». Я тогда первый раз на стадион «Спартака» и пришeл.

  • Мостовому исполнилось 55 лет во вторник, 22 августа.
  • Он выступал за «Спартак» с 1987 по 1992 год.
  • На счету полузащитника 138 матчей, 46 голов и 2 ассиста.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Fancyfall
1692937023
наглость - второе счастье... правильно, что не поздравили, ни этого, ни ..., они не уважают клуб, почему клуб должен оказывать им знаки внимания?
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22 raza chemp
1692946911
Может тебя не поздравили как раз по тому что ты в 50 лет первый раз на стадион пришел?
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ySS
1692952425
Вижу, что среди комментаторов нет видевших Мостового в игре. Видели бы, не стали писать всякую пургу. Учите матчасть подрастающее поколение. А вот упоминать Мостового и мастурбатора в одном ряду нельзя.
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