Мостовой прокомментировал отсутствие поздравления с 55-летием от «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что «Спартак» не поздравил его с 55-летним юбилеем.

– Вас поздравили официальные социальные сети «Сельты», а «Спартак» не поздравил ни вас, ни Артeма Дзюбу, зато недавно поздравлял полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Как вообще это понимать?

– Это понимать, что это реалии нашего футбола. Как я всегда говорил, есть люди, которые три гола забили за два года и ходят рассказывают, что они там.

А когда играл ещe за сборную Советского Союза, забил 200 голов, где только ни играл, признавался одним из лучших во всех команде, где играл. Не все играли на протяжении 15 лет за границей.

– Удивительно.

– Ну, а что «Спартак»? О чeм мы говорим, если я в первый раз попал на стадион «Спартака», когда мне было 50 лет.

Меня тогда Сергей Родионов позвал, говорит: «Сань, приезжай, мы хотим тебе сделать подарок футболке в стекле». Я тогда первый раз на стадион «Спартака» и пришeл.