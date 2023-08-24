Глушаков рассказал, как проходит поиск новой команды

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы о своем будущем.

Футболисту сейчас 36 лет.

Глушаков – свободный агент.

В июне он покинул «Пари НН».

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе – и все. Трансферное окно еще долго открыто.

Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день!

Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду.

Слежу за чемпионатом России, безусловно. Обращаю внимание на все команды. Просто интересен чемпионат России, как и всегда был, потому что особо смотреть нечего.

Когда будут конкретные предложения, буду разговаривать. Плюс-минус какие-то разговоры ходят, а так – работаю, тренируюсь и все», – сказал Глушаков.