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    Глушаков рассказал, как проходит поиск новой команды

    Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы о своем будущем.

    • Футболисту сейчас 36 лет.
    • Глушаков – свободный агент.
    • В июне он покинул «Пари НН».

    «Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе – и все. Трансферное окно еще долго открыто.

    Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день!

    Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду.

    Слежу за чемпионатом России, безусловно. Обращаю внимание на все команды. Просто интересен чемпионат России, как и всегда был, потому что особо смотреть нечего.

    Когда будут конкретные предложения, буду разговаривать. Плюс-минус какие-то разговоры ходят, а так – работаю, тренируюсь и все», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      PHILADELPHIA 005 1 час назад

      Глушакову рано заканчивать

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