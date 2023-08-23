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    • Азамат Мусагалиев обвинил Дзюбу и Слуцкого во лжи: «Это на вашей совести»

    Азамат Мусагалиев обвинил Дзюбу и Слуцкого во лжи: «Это на вашей совести»

    Известный комик Азамат Мусагалиев рассказал, как его обманули форвард «Локомотива» Артем Дзюба и тренер Леонид Слуцкий.

    – Недавно появилась новость, что Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хотят ворваться в медиафутбол. Как вы к этому относитесь?

    – Слышал о том, что они собирают команду, намерены пошуметь. Но что-то там у них не срослось. Я, честно говоря, без их ведома не буду рассказывать, что именно произошло. Потому что это слух, не люблю их распространять.

    Может быть, это какая-то их стратегическая ловушка. Сейчас их в сезоне нет, соответственно, что-то не получилось.

    – Обращались ли они к вам за помощью?

    – Нет, я к ним обращался за помощью ФК «10». Они мне сказали, что медиафутбол – не для них. А потом я узнал, что они были заявлены...

    – Вас это удивило?

    – Больше огорчило – в основном со стороны Слуцкого. Обращался чаще именно к Леониду Викторовичу. Он мне в какой-то момент вообще в жесткой форме ответил «нет» и даже заблокировал.

    – Заблокировал?

    – Да. А потом я узнал, что так произошло. Ну, ладно...

    – Вы сказали об этом Дзюбе?

    – Мы после этого встретились с Артемом на съемках ролика, который вы скоро увидите. Я категорически отозвался об этой ситуации. Дзюба мне что-то пытался объяснить. Я сказал: «Это все на вашей совести. Делайте так, как делаете».

    Артем тогда мне объявил, что они не существуют как команда, и их вообще нет в лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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