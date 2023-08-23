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    Личка анонсировал два новых трансфера «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что московский клуб подпишет еще двух игроков до закрытия трансферного окна.

    «Мы потеряли Захаряна. Сейчас я уверен, что еще два игрока включатся еще в нашу команду.

    Уверен, что это будут качественные игроки, которые нам помогут улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», – сказал Личка.

    • «Динамо» должно подписать хавбека «Пачуки» Луиса Чавеса и полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
    • Клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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