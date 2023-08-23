Личка анонсировал два новых трансфера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что московский клуб подпишет еще двух игроков до закрытия трансферного окна.
«Мы потеряли Захаряна. Сейчас я уверен, что еще два игрока включатся еще в нашу команду.
Уверен, что это будут качественные игроки, которые нам помогут улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», – сказал Личка.
- «Динамо» должно подписать хавбека «Пачуки» Луиса Чавеса и полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
- Клуб идет на 3-м месте в РПЛ.