Личка анонсировал два новых трансфера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что московский клуб подпишет еще двух игроков до закрытия трансферного окна.

«Мы потеряли Захаряна. Сейчас я уверен, что еще два игрока включатся еще в нашу команду.

Уверен, что это будут качественные игроки, которые нам помогут улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», – сказал Личка.

«Динамо» должно подписать хавбека «Пачуки» Луиса Чавеса и полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

Следите за РПЛ с бонусом до 17000₽ и ставьте на матчи любимой комнаты без риска!