Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • «Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды

    «Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды

    Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал трансфер защитника Срджана Бабича из «Альмерии» в московский клуб.

    «Мы видим проблемы у «Спартака» в обороне и понимаем, что центральный защитник нужен. Джикия немного подсдал. Но это по матчу с «Зенитом» осталось такое впечатление.

    В любом случае «Спартаку» нужна свежая кровь. В паре к Джикии нужно было купить кого-то, кто стабильно бы с ним играл? Конечно. Желательно было купить игрока с опытом. Все-таки в обороне есть неразбериха. Если красно-белые хотят стать чемпионами, то надо решать этот вопрос.

    Соответствует ли Бабич амбициям «Спартака» или куплен, потому что не удалось взять других? Наверное, соответствует. Все-таки «Спартак» искал опытного футболиста. 27 лет – это возраст опытного игрока. Но тут надо смотреть, как он будет себя проявлять. Особенно, в случае неудач.

    Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков», – сказал Деменко.

    • Бабич подписал контракт с московским клубом на три года.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.
    • Бабич провел 4 матча за сборную Сербии.

    Новости по теме
    Бабич объяснил, почему перешел в «Спартак» из Примеры 2
    Бабич выбрал игровой номер в «Спартаке»
    «Спартак» объявил о переходе защитника сборной Сербии 11
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +630

      JIEGEHDA 6 минут назад

      Чел из Альмерии пришёл . Всё равно что взять защитника Амкара и поставить в Спартаг и говорить что это лучший защитник и отдать ему капитанскую повязку .ой я что описал Джикию . Ну короче два сапога пара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +670

      gunstilzit 42 минуты назад

      Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков», – сказал Деменко.
      Так может молодёжь нашу наигрывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      sined1951 57 минут назад

      В Испании он играл за команду-лифт, которая постоянно борется за выживание. Есть сомнения, что Бабич надежный защитник.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 