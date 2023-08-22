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  • «Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды

«Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды

22 августа 2023, 21:37
9

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал трансфер защитника Срджана Бабича из «Альмерии» в московский клуб.

«Мы видим проблемы у «Спартака» в обороне и понимаем, что центральный защитник нужен. Джикия немного подсдал. Но это по матчу с «Зенитом» осталось такое впечатление.

В любом случае «Спартаку» нужна свежая кровь. В паре к Джикии нужно было купить кого-то, кто стабильно бы с ним играл? Конечно. Желательно было купить игрока с опытом. Все-таки в обороне есть неразбериха. Если красно-белые хотят стать чемпионами, то надо решать этот вопрос.

Соответствует ли Бабич амбициям «Спартака» или куплен, потому что не удалось взять других? Наверное, соответствует. Все-таки «Спартак» искал опытного футболиста. 27 лет – это возраст опытного игрока. Но тут надо смотреть, как он будет себя проявлять. Особенно, в случае неудач.

Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков», – сказал Деменко.

  • Бабич подписал контракт с московским клубом на три года.
  • Ожидается, что «Спартак» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.
  • Бабич провел 4 матча за сборную Сербии.

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Бабич Срджан
Комментарии (9)
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sined1951
1692729931
В Испании он играл за команду-лифт, которая постоянно борется за выживание. Есть сомнения, что Бабич надежный защитник.
Ответить
gunstilzit
1692730877
Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков», – сказал Деменко. Так может молодёжь нашу наигрывать?
Ответить
JIEGEHDA
1692733031
Чел из Альмерии пришёл . Всё равно что взять защитника Амкара и поставить в Спартаг и говорить что это лучший защитник и отдать ему капитанскую повязку .ой я что описал Джикию . Ну короче два сапога пара
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Ниф-Ниф
1692736699
Посмотрим.
Ответить
Дядя Серёжа
1692773072
Удачи И не иначе
Ответить
alefreddy
1692794223
все так и остальных надо менять поскорее.Одним ЦЗ не залатаешь все дыры
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zigbert
1692797548
Свои способности он должен показать в игре. Удачи!
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