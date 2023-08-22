«Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал трансфер защитника Срджана Бабича из «Альмерии» в московский клуб.

«Мы видим проблемы у «Спартака» в обороне и понимаем, что центральный защитник нужен. Джикия немного подсдал. Но это по матчу с «Зенитом» осталось такое впечатление.

В любом случае «Спартаку» нужна свежая кровь. В паре к Джикии нужно было купить кого-то, кто стабильно бы с ним играл? Конечно. Желательно было купить игрока с опытом. Все-таки в обороне есть неразбериха. Если красно-белые хотят стать чемпионами, то надо решать этот вопрос.

Соответствует ли Бабич амбициям «Спартака» или куплен, потому что не удалось взять других? Наверное, соответствует. Все-таки «Спартак» искал опытного футболиста. 27 лет – это возраст опытного игрока. Но тут надо смотреть, как он будет себя проявлять. Особенно, в случае неудач.

Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков», – сказал Деменко.

Бабич подписал контракт с московским клубом на три года.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.

Бабич провел 4 матча за сборную Сербии.

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