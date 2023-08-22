Федотов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы выиграть РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как московскому клубу стать чемпионом России
«Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими. Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи.
Мы видим «Баварию». У них итак состав очень приличного уровня. Мы просто смотрели матч за Суперкубок. Ну да, что-то не сложилось, но это вопрос «Баварии» – не наш.
Но когда на поле появляется Кейн, и мы знаем его качества. Команды не стоят на месте. Они понимают, как только расслабился – тебя съедят», – сказал Федотов.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»