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    • Федотов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы выиграть РПЛ

    Федотов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы выиграть РПЛ

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как московскому клубу стать чемпионом России

    «Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими. Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи.

    Мы видим «Баварию». У них итак состав очень приличного уровня. Мы просто смотрели матч за Суперкубок. Ну да, что-то не сложилось, но это вопрос «Баварии» – не наш.

    Но когда на поле появляется Кейн, и мы знаем его качества. Команды не стоят на месте. Они понимают, как только расслабился – тебя съедят», – сказал Федотов.

    • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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