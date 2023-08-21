Бабич объяснил, почему перешел в «Спартак» из Примеры

Защитник Срджан Бабич прокомментировал переход из «Альмерии» в «Спартак».

«Я очень впечатлен первым знакомством. Потому что «Спартак» – это великий клуб, и мне очень радостно здесь оказаться, правда. Я знал, что один из величайших сербских игроков Неманья Видич играл за «Спартак». И вообще слышал об этом клубе только хорошее.

Получив предложение, я долго не раздумывал. На все переговоры ушло примерно три дня. Думаю, что «Спартак» – один из таких клубов, отказывать которым неправильно», – сказал Бабич.