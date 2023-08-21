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    Бабич объяснил, почему перешел в «Спартак» из Примеры

    Защитник Срджан Бабич прокомментировал переход из «Альмерии» в «Спартак».

    «Я очень впечатлен первым знакомством. Потому что «Спартак» – это великий клуб, и мне очень радостно здесь оказаться, правда. Я знал, что один из величайших сербских игроков Неманья Видич играл за «Спартак». И вообще слышал об этом клубе только хорошее.

    Получив предложение, я долго не раздумывал. На все переговоры ушло примерно три дня. Думаю, что «Спартак» – один из таких клубов, отказывать которым неправильно», – сказал Бабич.

    • Бабич подписал контракт с московским клубом на три года.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за футболиста 5 миллионов евро.
    • Бабич провел 4 матча за сборную Сербии.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8584

      nik55 22 минуты назад

      удачи

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