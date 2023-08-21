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    • Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

    Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу арбитров в матче с «Зенитом».

    • Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.
    • Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.

    «Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.

    Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно.

    Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – сказала Зарема.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3714

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Эскортнице понравилось как Карась поставил левейший пенальти. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6489

      Ганнибал Лектор 14 минут назад

      На Отверстие-Арене
      Шум стоит и гам,
      Спартаку досталось снова
      Х#ем по губам. - ©

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3714

      ПалкоВводецъ (returned) > Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Пацталом! Браво коллега! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +21403

      Cleaner 28 минут назад

      Лицо Спартака Зарема сегодня в ударе. РЖУ ни могу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +30788

      JTherry 1 час назад

      Карась, конечно, му.дак, с лишними свистками, тормозящими игру, но и критиковать его после матча, все равно, что мертвому ставить припарки... поиск виновного правильнее делать в странном составе, выбранном тренером в старте, в своей бестолковой и безвольной игре, а не в "косяках" арбитра... кстати, Джикия больше тормозил игру пасами ближним защитникам и вратарю, чем Карась...((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21403

      Cleaner > JTherry 26 минут назад

      Мк..ки - это игроки Спартака во вчерашней игре. На СВОЕМ поле по всем параметрам проиграть разобранному и не сыгранному на данный момент Зениту позорно.

      0
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      Рейтинг: +30788

      JTherry > Cleaner 14 минут назад

      ты сегодня тоже, смотрю, в ударе или в угаре от поражения Спартака... после "слива" коней днищу молчал 3 дня, как сурок, засунув язык в задницу...)))

      0
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      Рейтинг: +6718

      Давид59 1 час назад

      Всё понятно. Если бы игра была бы с выбыванием игроков в лазарет, всё равно виноват был бы Карасёв. Написала бы, что вовремя не пресёк грубость, вот по его вине и проиграли.

      5
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      Рейтинг: +11775

      alp 1 час назад

      Опять бачок с помоями потик...

      4
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      Рейтинг: +1993

      Artemka444 1 час назад

      Вот и эскорт пищать начал!!!!

      8
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      Рейтинг: +4773

      Ziklop 1 час назад

      борьба это другой вид спорта! здесь играют ногами головой , а спартачи играют в борьбу руками и бросками, тренер зарема их учит!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19148

      paracetamol 1 час назад

      Уж Карась и липовый пенальти в ворота Зенита поставил, а все не нравится. Надо было три?

      8
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      Рейтинг: +21

      неразгибаемый спартак ... > paracetamol 51 минуту назад

      А четвёртый контрольный?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +975

      O-kolesov 1 час назад

      Карасёв вчера всем доказал, что Газпром не всё купил. Уже ВСЕ говорят, что Спартак проиграл по делу. Эта эскортница опять гонит на судью. Уму не растяжимо.

      5
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