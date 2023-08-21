Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

Эскортнице понравилось как Карась поставил левейший пенальти. Гыгыгы
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу арбитров в матче с «Зенитом».
- Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.
- Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.
«Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.
Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно.
Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – сказала Зарема.