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  • Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

21 августа 2023, 08:59
16

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу арбитров в матче с «Зенитом».

  • Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.
  • Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.

«Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.

Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно.

Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – сказала Зарема.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Салихова Зарема Карасев Сергей
Комментарии (16)
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O-kolesov
1692598681
Карасёв вчера всем доказал, что Газпром не всё купил. Уже ВСЕ говорят, что Спартак проиграл по делу. Эта эскортница опять гонит на судью. Уму не растяжимо.
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paracetamol
1692598771
Уж Карась и липовый пенальти в ворота Зенита поставил, а все не нравится. Надо было три?
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Ziklop
1692599412
борьба это другой вид спорта! здесь играют ногами головой , а спартачи играют в борьбу руками и бросками, тренер зарема их учит!
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Artemka444
1692599536
Вот и эскорт пищать начал!!!!
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alp
1692599919
Опять бачок с помоями потик...
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Давид59
1692600029
Всё понятно. Если бы игра была бы с выбыванием игроков в лазарет, всё равно виноват был бы Карасёв. Написала бы, что вовремя не пресёк грубость, вот по его вине и проиграли.
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JTherry
1692600812
Карась, конечно, му.дак, с лишними свистками, тормозящими игру, но и критиковать его после матча, все равно, что мертвому ставить припарки... поиск виновного правильнее делать в странном составе, выбранном тренером в старте, в своей бестолковой и безвольной игре, а не в "косяках" арбитра... кстати, Джикия больше тормозил игру пасами ближним защитникам и вратарю, чем Карась...((
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Ганнибал Лектор
1692604194
На Отверстие-Арене Шум стоит и гам, Спартаку досталось снова Х#ем по губам. - ©
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Владимир-Филиппов-vkontak
1692606315
Опять эта клоака разверзлась и извергнула ушат помоев! Ничего другого, впрочем, от неё и не ожидалось.
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BAIv
1692610951
иногда лучше промолчать, за умную примут.
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