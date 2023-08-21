Зарема охарактеризовала судейство Карасева в игре «Спартак» – «Зенит»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу арбитров в матче с «Зенитом».

Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.

Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.

«Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы.

Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно.

Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», – сказала Зарема.

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