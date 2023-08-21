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    • Уткин оценил судейское решение в матче «Спартак» – «Зенит», разозлившее Абаскаля

    Уткин оценил судейское решение в матче «Спартак» – «Зенит», разозлившее Абаскаля

    Василий Уткин прокомментировал предупреждение спартаковца Михаила Игнатова в матче с «Зенитом».

    • Полузащитник получил желтую карточку на 10-й минуте.
    • Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что это судейское решение помешало его команде прессинговать.
    • Москвичи дома проиграли «Зениту» со счетом 1:3.

    «По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более, что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

    Еще тем более: оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и все, где был мяч, уже нога.

    А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

    Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21403

      Cleaner 10 минут назад

      Плохому танцору(АБАСКАЛЮ), команда мешает! РЖУ ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6718

      Давид59 1 час назад

      От себя добавлю. Игнатов и на вторую жёлтую наиграл. Пожалел его Карась. А то Абаскаль забрызгал бы всех слюной.

      1
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      Рейтинг: +975

      O-kolesov 2 часа назад

      Вася, ты наверно никогда не прыгал из окна любовницы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      неразгибаемый спартак ... > O-kolesov 43 минуты назад

      он застрял бы...

      1
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