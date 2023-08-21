Уткин оценил судейское решение в матче «Спартак» – «Зенит», разозлившее Абаскаля

Василий Уткин прокомментировал предупреждение спартаковца Михаила Игнатова в матче с «Зенитом».

Полузащитник получил желтую карточку на 10-й минуте.

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что это судейское решение помешало его команде прессинговать.

Москвичи дома проиграли «Зениту» со счетом 1:3.

«По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более, что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

Еще тем более: оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и все, где был мяч, уже нога.

А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал», – написал Уткин в своем телеграм-канале.