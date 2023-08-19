Дзюба пожаловался, что пропустит матч с «Краснодаром»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о предстоящей игре 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.

Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они ещe ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.