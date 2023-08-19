Дзюба пожаловался, что пропустит матч с «Краснодаром»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о предстоящей игре 5-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.
Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.
Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они ещe ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.
- «Краснодар» примет «Локо» сегодня в 19:30 мск.
- Дзюба пропустит 3-й матч подряд.
- В новом сезоне нападающий забил 1 гол в 4 играх.
Источник: «Бомбардир»