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Дзюба пожаловался, что пропустит матч с «Краснодаром»

19 августа 2023, 15:59

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о предстоящей игре 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.

Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они ещe ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.

  • «Краснодар» примет «Локо» сегодня в 19:30 мск.
  • Дзюба пропустит 3-й матч подряд.
  • В новом сезоне нападающий забил 1 гол в 4 играх.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Дзюба Артем
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