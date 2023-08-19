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    Дзюба пожаловался, что пропустит матч с «Краснодаром»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о предстоящей игре 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.

    Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

    Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они ещe ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.

    • «Краснодар» примет «Локо» сегодня в 19:30 мск.
    • Дзюба пропустит 3-й матч подряд.
    • В новом сезоне нападающий забил 1 гол в 4 играх.

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    Источник: «Бомбардир»

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