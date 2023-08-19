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    • Канчельскис: «Слуцкому должно быть стыдно, его поведение – загадка»

    Канчельскис: «Слуцкому должно быть стыдно, его поведение – загадка»

    Андрей Канчельскис жестко раскритиковал Леонида Слуцкого за его медийную активность.

    «В моем понимании Слуцкому должно быть стыдно за свое поведение и за то, что он делает. Видимо, он для себя нашел новую работу. Не удивлюсь, если он будет тренировать где-то. В российском футболе все возможно. Я перестал удивляться тому, что у нас происходит.

    Раньше у меня было лучше отношение к Леониду – он тренировал сборную России и ЦСКА. А сейчас он непонятно чем занимается, ерундой! Это его не красит.

    Не понимаю, что с ним происходит. У каждого человека свои приоритеты, но для меня его поведение – загадка. Хотелось бы услышать его мнение, почему он стал так поступать.

    Он стал больше зарабатывать денег? А имидж? Это немаловажно! Ответ, что стал зарабатывать больше денег, – неправда. Есть больные люди, которые проигрывают миллионы в казино, но не слышал, чтобы Слуцкий играл там.

    Мне неприятно видеть его в нынешней роли, потому что он представлял нашу страну! Это не очень хорошо, как мне кажется», – заявил Канчельскис.

    • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
    • Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
    • У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2638

      yorgenbarenz 38 минут назад

      Он,наконец-то,нашёл себя.Не мешайте Слуцкому.

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