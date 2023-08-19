Канчельскис: «Слуцкому должно быть стыдно, его поведение – загадка»

Андрей Канчельскис жестко раскритиковал Леонида Слуцкого за его медийную активность.

«В моем понимании Слуцкому должно быть стыдно за свое поведение и за то, что он делает. Видимо, он для себя нашел новую работу. Не удивлюсь, если он будет тренировать где-то. В российском футболе все возможно. Я перестал удивляться тому, что у нас происходит.

Раньше у меня было лучше отношение к Леониду – он тренировал сборную России и ЦСКА. А сейчас он непонятно чем занимается, ерундой! Это его не красит.

Не понимаю, что с ним происходит. У каждого человека свои приоритеты, но для меня его поведение – загадка. Хотелось бы услышать его мнение, почему он стал так поступать.

Он стал больше зарабатывать денег? А имидж? Это немаловажно! Ответ, что стал зарабатывать больше денег, – неправда. Есть больные люди, которые проигрывают миллионы в казино, но не слышал, чтобы Слуцкий играл там.

Мне неприятно видеть его в нынешней роли, потому что он представлял нашу страну! Это не очень хорошо, как мне кажется», – заявил Канчельскис.