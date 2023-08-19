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    Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке

    Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил важность Артема Дзюбы для «Локомотива».

    – В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артeма Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью. Получается, без него игра впереди не клеится или причина в другом?

    – Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите eлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаeт необходимый лоск, на неe все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнeры растворились на поле и стали действовать сами по себе.

    – Выходит, если нападающий не восстановится к выезду в Краснодар, «Локо» вновь будет выглядеть беззубо?

    – Повторюсь, молодeжь нестабильна. Пришeл Сарвели, но это пока не вожак. Если Артeм снова не попадeт в заявку, необходимо, чтобы каждый стал лидером на своей позиции и переиграл визави. Всe очень просто.

    • «Краснодар» примет «Локо» в субботу в 19:30 мск.
    • В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.

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    Источник: RT

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