Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил важность Артема Дзюбы для «Локомотива».

– В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артeма Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью. Получается, без него игра впереди не клеится или причина в другом?

– Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите eлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаeт необходимый лоск, на неe все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнeры растворились на поле и стали действовать сами по себе.

– Выходит, если нападающий не восстановится к выезду в Краснодар, «Локо» вновь будет выглядеть беззубо?

– Повторюсь, молодeжь нестабильна. Пришeл Сарвели, но это пока не вожак. Если Артeм снова не попадeт в заявку, необходимо, чтобы каждый стал лидером на своей позиции и переиграл визави. Всe очень просто.