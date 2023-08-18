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    • Актер Люлинецкий объяснил, почему снялся в роликах и «Спартака», и ЦСКА

    Актер Люлинецкий объяснил, почему снялся в роликах и «Спартака», и ЦСКА

    Михаил Люлинецкий, замеченный в роли фаната в видео ЦСКА и «Спартака», объяснил, почему снялся для клубов-антагонистов.

    «Я не болельщик ни ЦСКА, ни «Спартака». Не фанат вообще. У меня просто типаж фаната. Это моя работа, я нанятый актер. Никаких эксклюзивных прав ни ЦСКА, ни «Спартак» на меня не имеют. Я просто в рекламе участвую. И не только этих двух клубов», – сказал Люлинецкий.

    • Актер предлагал свои услуги и «Зениту».
    • Люлинецкому 54 года, он родился в Ногинске.
    • Он снимался в таких картинах, как «Игра», «Метод Фрейда» и других.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +514

      saf05 48 секунд назад

      Актеришка

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