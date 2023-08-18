Актер Люлинецкий объяснил, почему снялся в роликах и «Спартака», и ЦСКА

Михаил Люлинецкий, замеченный в роли фаната в видео ЦСКА и «Спартака», объяснил, почему снялся для клубов-антагонистов.

«Я не болельщик ни ЦСКА, ни «Спартака». Не фанат вообще. У меня просто типаж фаната. Это моя работа, я нанятый актер. Никаких эксклюзивных прав ни ЦСКА, ни «Спартак» на меня не имеют. Я просто в рекламе участвую. И не только этих двух клубов», – сказал Люлинецкий.