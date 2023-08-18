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    Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Зенит»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    «Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно.

    У «Зенита» есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку.

    У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, чего стоят первые победы над командами из Первой лиги.

    А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно«, – сказал Мостовой.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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    Источник: «Известия»

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