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    Семак рассказал, как «Спартак» изменился за лето

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Что вы думаете о «Спартаке»? Добавляет ли вам головной боли то, что сейчас «Зенит» отстает от него?

    – Ситуации разные были, мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как нам хотелось бы. Результат мог быть другим: были обидные потери в концовках матчей, где мы потеряли очки. Ситуация могла бы быть другой, но на сегодняшний день ничего страшного нет.

    Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься выше. Готовимся к «Спартаку» – непростому сопернику.

    – Как изменился «Спартак» за лето?

    – Считаю, что «Спартак» точечно усилился квалифицированными игроками. В атакующей и средней линиях по два игрока хорошего уровня. Абаскаль второй год с командой, она понимает его требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много. Это заслуженно, на мой взгляд.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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