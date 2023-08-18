Семак рассказал, как «Спартак» изменился за лето

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

– Что вы думаете о «Спартаке»? Добавляет ли вам головной боли то, что сейчас «Зенит» отстает от него?

– Ситуации разные были, мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как нам хотелось бы. Результат мог быть другим: были обидные потери в концовках матчей, где мы потеряли очки. Ситуация могла бы быть другой, но на сегодняшний день ничего страшного нет.

Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься выше. Готовимся к «Спартаку» – непростому сопернику.

– Как изменился «Спартак» за лето?

– Считаю, что «Спартак» точечно усилился квалифицированными игроками. В атакующей и средней линиях по два игрока хорошего уровня. Абаскаль второй год с командой, она понимает его требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много. Это заслуженно, на мой взгляд.