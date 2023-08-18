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    Стало известно имя нового главного тренера «Ахмата»

    «Ахмат» определился с новым главным тренером.

    «Новым главным тренером «Ахмата» станет Ромащенко. Экс-помощник Черчесова до этого уже работал в Чечне вместе с ним с 2011 по 2013-й год.

    В пятницу Мирослав прилетел в Грозный на подписание контракта сроком до лета 2026 года. Приходит новый рулевой вместе со своим тренерским штабом, который будет насчитывать 5 человек (это люди не из команды Стаса).

    Ромащенко мог вернуться в Россию еще раньше – в апреле. Его кандидатуру рассматривали в Нижнем Новгороде после увольнения Горлова, однако решение приняли в пользу Юрана», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Ромащенко с 2011 года работал в тренерских штабах Станислава Черчесова.
    • В июле их уволили из «Ференцвароша».
    • «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25021

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      До 2026 года в Грозном?... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15904

      Алексей З 56 минут назад

      Появилось новое лицо, интересно будет наблюдать.

      0
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