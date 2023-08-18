Стало известно имя нового главного тренера «Ахмата»

«Ахмат» определился с новым главным тренером.
«Новым главным тренером «Ахмата» станет Ромащенко. Экс-помощник Черчесова до этого уже работал в Чечне вместе с ним с 2011 по 2013-й год.
В пятницу Мирослав прилетел в Грозный на подписание контракта сроком до лета 2026 года. Приходит новый рулевой вместе со своим тренерским штабом, который будет насчитывать 5 человек (это люди не из команды Стаса).
Ромащенко мог вернуться в Россию еще раньше – в апреле. Его кандидатуру рассматривали в Нижнем Новгороде после увольнения Горлова, однако решение приняли в пользу Юрана», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Ромащенко с 2011 года работал в тренерских штабах Станислава Черчесова.
- В июле их уволили из «Ференцвароша».
- «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова