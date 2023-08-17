«Интер» сделал 25-миллионное предложение по защитнику «Баварии»

«Интер» работает над трансфером Бенжамена Павара из «Баварии».
Миланский клуб сделал официальное предложение о покупке 27-летнего футболиста за 25 миллионов евро.
Мюнхенцы требуют больше за своего игрока. Ранее они оценивали его в 30-40 миллионов евро.
Сам француз хочет сменить команду, о чем уже проинформировал руководство «Баварии».
- В прошлом сезоне Павар забил 7 голов и сделал 1 ассист в 43 матчах.
- Ранее на него претендовали «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Милан».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо