«Интер» сделал 25-миллионное предложение по защитнику «Баварии»

«Интер» работает над трансфером Бенжамена Павара из «Баварии».

Миланский клуб сделал официальное предложение о покупке 27-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

Мюнхенцы требуют больше за своего игрока. Ранее они оценивали его в 30-40 миллионов евро.

Сам француз хочет сменить команду, о чем уже проинформировал руководство «Баварии».