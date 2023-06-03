«Бавария» хочет заработать 90-100 миллионов на продаже двух защитников

Бенжамен Павар и Люка Эрнандес могут покинуть «Баварию» этим летом.

Оба футболиста хотят уйти, о чем они проинформировали мюнхенский клуб.

«Бавария» собирается заработать 30-40 миллионов евро на продаже Павара, а Эрнандеса оценивает в 60 миллионов + бонусы.