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    • «Бавария» хочет заработать 90-100 миллионов на продаже двух защитников

    «Бавария» хочет заработать 90-100 миллионов на продаже двух защитников

    Бенжамен Павар и Люка Эрнандес могут покинуть «Баварию» этим летом.

    Оба футболиста хотят уйти, о чем они проинформировали мюнхенский клуб.

    «Бавария» собирается заработать 30-40 миллионов евро на продаже Павара, а Эрнандеса оценивает в 60 миллионов + бонусы.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    03.06.2023 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12535

      DeStar 8 часов назад

      можно просто сразу выдать новость в стиле
      "Все игроки имеют выгодное предложение от псж"
      можно даже под эмблемой клуба подпись такую сделать)

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      Рейтинг: +12694

      Вомбат 9 часов назад

      Если продавать Павара, то надо продавать и Упамекано. Оба привозили в важнейших матчах. Оба будут привозить всегда, играя под давлением против сильных соперников. Если же продавать Эрнандеса, то что за оборона будет у Баварии?

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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 9 часов назад

      Смешно учитывая, что первый нереальный косячник

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