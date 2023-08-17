Попов описал Слуцкого одним словом

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов назвал бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого клоуном.

– У вас есть вопросы к человеческим качествам Слуцкого?

– Вопросы только к его позиционированию себя как клоуна.

Мне многие говорят, зачем ты высказываешься, зачем все это делаешь, но от того, что делает Слуцкий, у меня вообще волосы дыбом встают.

Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».

Сейчас он участвует в различных интернет-шоу.

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