«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Краснодар» вышел из переговоров по трансферу Кирила Десподова из «Лудогорца».

Клуб РПЛ больше месяца работал над трансфером игрока, но теперь передумал его подписывать.

В «Краснодаре» считают, что болгарский вингер не проявил заинтересованности в переходе и намеренно затягивал переговорный процесс.