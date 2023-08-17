«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Краснодар» вышел из переговоров по трансферу Кирила Десподова из «Лудогорца».
Клуб РПЛ больше месяца работал над трансфером игрока, но теперь передумал его подписывать.
В «Краснодаре» считают, что болгарский вингер не проявил заинтересованности в переходе и намеренно затягивал переговорный процесс.
- В прошлом сезоне Десподов забил 19 голов и сделал 22 ассиста в 48 матчах.
- Его контракт с «Лудогорцем» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»