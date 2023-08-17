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  • Хави потребовал усилить состав «Барселоны» еще двумя футболистами

Хави потребовал усилить состав «Барселоны» еще двумя футболистами

17 августа 2023, 10:33
4

Главный тренер «Барселоны» Хави считает неукомплектованным состав своей команды.

По его мнению, до закрытия летнего трансферного окна клуб должен усилить еще две позиции – правого защитника и хавбека.

Среди игроков обороны фаворитом «Барсы» остается Жоау Канселу из «Манчестер Сити», однако шансы на его подписание снижаются.

«Барса» из-за финансовых проблем еще не делала предложений по португальцу, что вынуждает его рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

В частности, Канселу интересуется «Арсенал». Если переход Жоау сорвется, каталонцы постараются забрать Ивана Фреснеду из «Вальядолида».

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Канселу Жоау Хави
Комментарии (4)
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russkiisergei
1692258616
типичный физрук!!! с такими усилениями и я мог бы тренировать барсу!!!
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Skull_Boy
1692261869
Какие нахрен трансферы, если клуб не может игрока купить и за 20 млн, да и долгов на 2 млрд
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bulls27
1692335956
Хави , когда наконец , в защите будут топы , одну шантропу покупаешь , неужели нельзя было Гвардиола типа взять , почему Пеп всё видит и знает , а Хави ,как плоховидящий . Чем то Клоппа напоминает .Тот тоже всех профукал , как и Барса то денег нет ,то договориться не может . Хави , а если тебе Факел доверить , вот посмотрели бы .
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RusUltras
1692374250
Хакими надо брать на правый фланг, каких-то ноунеймов инвалидных скупают, а потом в Лиге Европы играют
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