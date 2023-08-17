Хави потребовал усилить состав «Барселоны» еще двумя футболистами

Главный тренер «Барселоны» Хави считает неукомплектованным состав своей команды.

По его мнению, до закрытия летнего трансферного окна клуб должен усилить еще две позиции – правого защитника и хавбека.

Среди игроков обороны фаворитом «Барсы» остается Жоау Канселу из «Манчестер Сити», однако шансы на его подписание снижаются.

«Барса» из-за финансовых проблем еще не делала предложений по португальцу, что вынуждает его рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

В частности, Канселу интересуется «Арсенал». Если переход Жоау сорвется, каталонцы постараются забрать Ивана Фреснеду из «Вальядолида».

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