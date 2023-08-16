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    • Смородская: «Дзюба – магнит для проблем, вечно во что-то вляпывается»

    Смородская: «Дзюба – магнит для проблем, вечно во что-то вляпывается»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поведение нападающего команды Артема Дзюбы.

    • В выходные игрок после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.
    • Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.
    • КДК РФС условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей.

    «Когда «Локомотив» подписывал Дзюбы, было понятно, что вместе с этим игроком в клуб придут скандалы. Артем – магнит для проблем, вечно он во что-то вляпывается. Конечно, его поведение вредит имиджу клуба. Но кто у нас думает об имидже? Дзюба же звезда. Наказание за эпизод с журналистом довольно мягкое. История может повториться», – сказала Смородская.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.08.2023 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +678

      Нуф-Нуф 3 часа назад

      Вечно куда-то вступит: то в говно, то в партию...

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