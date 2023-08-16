Кержаков рассказал, как в Сербии относятся к русским

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о своей жизни в Сербии.

Кержаков возглавил команду этим летом.

Клуб идет на 6-м месте в чемпионате Сербии.

– Я здесь два месяца, но первые три недели мы были на сборах. Сейчас ко мне приехали жена с сыном. Мы живем в Нови-Саде, потому что сыну нужно учиться, а здесь есть интернациональная школа. Что касается быта, мне и моей семье очень комфортно здесь. Сын уже стал заниматься футболом в местной академии.

Мне как тренеру нравится, что Сербия – не такая большая страна, как Россия, и здесь ради выездных игр не нужно преодолевать огромные расстояния. Это, наверное, один из плюсов. Никакого дискомфорта здесь не испытываю, тем более что потихоньку начинаю понимать речь окружающих людей, и это помогает с адаптацией. Я считаю правильным учить язык той страны, в которой ты работаешь. Уже стараюсь во время тренировок употреблять сербские слова, чтобы футболисты понимали. На изучение нужно время, но я уверен, что справлюсь.

– В свое время вы жили в Испании, Швейцарии и на Кипре. Легче ли вам адаптироваться в Сербии благодаря отношениям между нашими народами?

– (Процесс адаптации) немножко отличается: тогда я был помоложе, сейчас – более взрослый человек. Здесь мне сильно помогает то, что наши языки похожи. Кроме того, я вижу, как здесь любят русских людей, как хорошо относятся к ним. Я не исключение, и из-за этого мне еще комфортнее тут. Я не хочу сказать, что в других странах ко мне относились как-то плохо, но здесь я ощущаю близость наших народов, сербов и русских.

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