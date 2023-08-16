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    Комментатор «Матч ТВ» рассказал, за что его забанил Дзюба

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель признался, что находится в игноре у форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Я забанен у Дзюбы. Вообще. Я вел студию на одном из матчей «Локомотива» в этом сезоне. Мы позвали Дзюбу к себе, ему надо было подойти к кромке поля. Он преодолел полпути, но увидел меня и сказал: «Не, к нему не пойду». Развернулся и ушел. Они с Леонидом Викторовичем вообще чемпионы по обидчивости.

    – Ты как-то рефлексируешь из-за такого, тебя это расстраивает?

    – Ну расстраивает. Мне кажется, Дзюба и Слуцкий настолько крутые, настолько самодостаточные персоны, что разменивание на такие мелкие обиды просто недостойно их масштаба.

    – Дзюба тебя забанил. За что?

    – Когда он Нобелю дал интервью, я у себя в телеге написал рецензию короткую. В этих рецензиях, кстати, стараюсь быть крайне корректным. Потому что знаю, как все обижаются. Но Дзюба все равно обиделся.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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