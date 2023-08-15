Главред «РБ Спорт» рассказал, извинился ли Дзюба перед оскорбленным журналистом

Главный редактор «РБ» Андрей Бодров прокомментировал предстоящее заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен инцидент с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.
- Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
- Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».
«КДК сам инициировал рассмотрение вопроса, на Дзюбу никто не жаловался. Наша позиция и одновременно обращение к председателю КДК Григорьянцу.
Мы бы не хотели наложения санкций ни на клуб, ни на футболиста. В данном случае это ни к чему. С другой стороны, обмен мнениями об организации совместной работы назрел.
Хотелось бы, чтобы наш заслуженный футболист сделал поправку на свое поведение и тональность высказываний (даже если он не заявлен на матч и находится на парковке).
На данный момент контактов (извинений) не было. Молчание – такова позиция и клуба, и футболиста», – сказал Бодров.
Источник: «РБ Спорт»