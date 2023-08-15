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  • Главред «РБ Спорт» рассказал, извинился ли Дзюба перед оскорбленным журналистом

Главред «РБ Спорт» рассказал, извинился ли Дзюба перед оскорбленным журналистом

15 августа 2023, 22:58
3

Главный редактор «РБ» Андрей Бодров прокомментировал предстоящее заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен инцидент с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

  • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
  • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

«КДК сам инициировал рассмотрение вопроса, на Дзюбу никто не жаловался. Наша позиция и одновременно обращение к председателю КДК Григорьянцу.

Мы бы не хотели наложения санкций ни на клуб, ни на футболиста. В данном случае это ни к чему. С другой стороны, обмен мнениями об организации совместной работы назрел.

Хотелось бы, чтобы наш заслуженный футболист сделал поправку на свое поведение и тональность высказываний (даже если он не заявлен на матч и находится на парковке).

На данный момент контактов (извинений) не было. Молчание – такова позиция и клуба, и футболиста», – сказал Бодров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1692132763
Будет ли видеотрансляция с КДК?
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Таврида
1692133123
У себя в ВК РБ-Спорт дали ссылку на разбор "дела" bookmaker-ratings.com.ua - Рейтинг Букмекерів Україна | Провідний сайт про спорт і ставки. Совсем не палятся, дегенераты, на кого работают.
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Burtaze
1692158030
жаль...что не забил ему телефон в это самое место...я бы поприветствовал такое извращение...
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