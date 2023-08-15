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    • Главред «РБ Спорт» рассказал, извинился ли Дзюба перед оскорбленным журналистом

    Главред «РБ Спорт» рассказал, извинился ли Дзюба перед оскорбленным журналистом

    Главный редактор «РБ» Андрей Бодров прокомментировал предстоящее заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен инцидент с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «КДК сам инициировал рассмотрение вопроса, на Дзюбу никто не жаловался. Наша позиция и одновременно обращение к председателю КДК Григорьянцу.

    Мы бы не хотели наложения санкций ни на клуб, ни на футболиста. В данном случае это ни к чему. С другой стороны, обмен мнениями об организации совместной работы назрел.

    Хотелось бы, чтобы наш заслуженный футболист сделал поправку на свое поведение и тональность высказываний (даже если он не заявлен на матч и находится на парковке).

    На данный момент контактов (извинений) не было. Молчание – такова позиция и клуба, и футболиста», – сказал Бодров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.08.2023 22:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +326

      Burtaze 2 часа назад

      жаль...что не забил ему телефон в это самое место...я бы поприветствовал такое извращение...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1868

      Таврида 9 часов назад

      У себя в ВК РБ-Спорт дали ссылку на разбор "дела" bookmaker-ratings.com.ua - Рейтинг Букмекерів Україна | Провідний сайт про спорт і ставки. Совсем не палятся, дегенераты, на кого работают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 9 часов назад

      Будет ли видеотрансляция с КДК?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      прабабушка краба 9 часов назад

      Тот редкий случай, когда я полностью на стороне Дзюбы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21366

      Cleaner 9 часов назад

      А с какого прерпугу Дзюба должен перед бумагомаракой извиняться? Нужно, чтобы этот ЖУРНАЛЮГА извинился перед Дзюбой за свою бестактность и наглость!

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