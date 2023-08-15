Гарре может сменить «Крылья» на «Зенит»

хряки, вы сами-то верите в этот бред? нахера зениту игрок стоимостью 3 ляма, если есть 60 за малкома. купят явно кого-то круче, и с именем. а тут, видимо, агент подогревает, приплёл зенит, чтобы остальные подорвались.
Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вскоре может покинуть команду.
«Губернатор Дмитрий Азаров заблокировал трансфер вингера «Крыльев Советов» Гарре в ПАОК.
Гарре нравится многим европейским клубам, но главное – им интересуется «Зенит». Однако «Крылышки» готовы расстаться с ним за сумму не менее 10 миллионов евро. При этом только зимой, а никак не летом. До следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.
По поводу слов якобы представителя Гарре, что тот хочет уйти. Это никакой не агент Бена. Об этом заявил отец игрока. Сам 23-летний футболист счастлив в «Крыльях», о чем лично и сообщил публике. Он адаптировался в России, показывает классный футбол и тащит команду вверх. Гарре с уважением относится к клубу и никуда не собирается в ближайшее время. Ну а там, когда наступят холода, видно будет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Гарре выступает за «Крылья» с 2022 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах РПЛ.
- Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».