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    Гарре может сменить «Крылья» на «Зенит»

    Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вскоре может покинуть команду.

    «Губернатор Дмитрий Азаров заблокировал трансфер вингера «Крыльев Советов» Гарре в ПАОК.

    Гарре нравится многим европейским клубам, но главное – им интересуется «Зенит». Однако «Крылышки» готовы расстаться с ним за сумму не менее 10 миллионов евро. При этом только зимой, а никак не летом. До следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.

    По поводу слов якобы представителя Гарре, что тот хочет уйти. Это никакой не агент Бена. Об этом заявил отец игрока. Сам 23-летний футболист счастлив в «Крыльях», о чем лично и сообщил публике. Он адаптировался в России, показывает классный футбол и тащит команду вверх. Гарре с уважением относится к клубу и никуда не собирается в ближайшее время. Ну а там, когда наступят холода, видно будет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Гарре выступает за «Крылья» с 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах РПЛ.
    • Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5881

      fakeid 47 минут назад

      хряки, вы сами-то верите в этот бред? нахера зениту игрок стоимостью 3 ляма, если есть 60 за малкома. купят явно кого-то круче, и с именем. а тут, видимо, агент подогревает, приплёл зенит, чтобы остальные подорвались.

      0
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      Рейтинг: +846

      прабабушка краба 1 час назад

      «Зенит» заинтересован в Гарре? Информация не соответствует действительности», — сказал Медведев.

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      Рейтинг: +2961

      alefreddy 1 час назад

      Зена купит что им бабок жалко

      0
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      Рейтинг: +25016

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Андрееву зачёт.

      1
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      Рейтинг: +2651

      Болотоход 2 часа назад

      Все хотят в помойку похарчеваться)))

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      Рейтинг: +407

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Когда наступят ХОЛОДА видно будет..))) ЗИМА БЛИЗКО...

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      Рейтинг: +4565

      ziborock 3 часа назад

      Кто бы сомневался!)))

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