Гарре может сменить «Крылья» на «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вскоре может покинуть команду.

«Губернатор Дмитрий Азаров заблокировал трансфер вингера «Крыльев Советов» Гарре в ПАОК.

Гарре нравится многим европейским клубам, но главное – им интересуется «Зенит». Однако «Крылышки» готовы расстаться с ним за сумму не менее 10 миллионов евро. При этом только зимой, а никак не летом. До следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре.

По поводу слов якобы представителя Гарре, что тот хочет уйти. Это никакой не агент Бена. Об этом заявил отец игрока. Сам 23-летний футболист счастлив в «Крыльях», о чем лично и сообщил публике. Он адаптировался в России, показывает классный футбол и тащит команду вверх. Гарре с уважением относится к клубу и никуда не собирается в ближайшее время. Ну а там, когда наступят холода, видно будет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Гарре выступает за «Крылья» с 2022 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах РПЛ.

Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».

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